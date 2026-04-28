"ธาราวดี- วรพีรชยากร" เฉือนเจ้าถิ่น 2-1 เซต ทะลุชิงทองลูกยางเอเชียนบีชเกมส์ที่จีน

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณธลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 28 เม.ย.69 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทีมชายและทีมหญิง สำหรับทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ทีมไทย 1 "ไบร์ท" ธาราวดี นาราพรลภัส และ "เบสท์" วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่เจ้าภาพจีน ตง เจี่ย กับ เจียง ไค่ หยู
คู่นี้สู้กันดุเดือดมาก สาวจีนทำแต้มนำ ก่อนที่ไทยจะไล่แซง แต่คู่จีนก็ปรับเกมตีฝ่าบล็อกพลิกกลับมานำ 13-12 ไทยก็ไม่ยอม เน้นตีบอลไปแดนหลังตีเสมอได้ แต่คู่จีนหันมาใช้ความสูงกระโดดตบฝ่าบล็อกของทีมไทยเก็บแต้มนำมาถึง 18-15 แม้ฝนจะตกลงมา แต่การแข่งขันยังดำเนินต่อ และคู่จีนยังเน้นบุกหนัก นำ 20-17 ไทย เน้นการรับบอลดีและเก็บบอลสองได้อย่างยอดเยี่ยมทำแต้มไล่ 19-20 แต่ไม่ทันคู่สาวจีนมาเก็บแต้มสุดท้ายปิดเซตแรกชนะไปก่อน 21-19
เซตสอง ไทยออกสตาร์ทดีนำได้ก่อน จากนั้นแต้มก็ไหลไปที่ 14-7 จีนขอเวลานอก ซึ่งไทยยังเดินหน้าทำแต้มได้ดีนำ 17-10 ต่อเนื่องไปที่ 19-12 และขึ้นแท่นนำ 20-13 และไทยก็มาได้แต้มจบเซตจากการรับบอลพลาดของสาวจีน ทำให้ชนะไป 21-16
เซตสาม ไทยออกนำก่อนถูกจีนตีเสมอ 4-4 จากนั้นทั้ง 2 ทีมก็ผลัดกันทำแต้มเกาะกันมาตลอด เสมอ 10-10 โดยสาวไทยอาศัยการรองบอลที่ดีและชิงขึ้นตบไปแดนหลังได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มขยับนำ 12-10 และขึ้นแท่นนำ 14-11 ก่อนที่จะปิดแมตช์ได้สำเร็จด้วยการชนะเซตนี้ 15-11 ส่งผลให้ ธาราวดี กับ วรพีรชยากร ชนะทันที 2-1 เซต 19-21, 21-16 และ 15-11 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
ด้าน รอบรองชนะเลิศทีมหญิง คู่ที่สอง ทีมไทย 2 สลิลดา มุงคล และ พัชราพร สีหะวงศ์ ผ่านเข้ามาพบกับคู่พี่น้องทีมชาติญี่ปุ่น เรน กับ น่อน มัตสึโมโตะ ซึ่งเซตแรกคู่สาวแดนปลาดิบอาศัยเกมรับที่เหนียวและหาจังหวะขึ้นตบได้ดีทำแต้มนำไทยตลอด ก่อนชนะ 21-14 เฟซตสองคู่ไทย พยาายามปรับมาบุกมากขึ้นเก็บแต้มนำก่อนในช่วงแรก 9-5 แต่ถูกคู่ญี่ปุ่นพลิกกลับมานำ 11-10 และยังโชว์ฟอร์มได้ดีดักตีบอลไปหลัง ตีอัดบล็อคคู่ไทยได้อย่างต่อเนื่องก่อนเอาชนะไปได้อีก 21-13 ส่งผลให้คู่ญี่ปุ่นชนะ 2-0 เซต 21-14 และ 21-13 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ "ไบร์ท" ธาราวดี นาราพรลภัส และ "เบสท์" วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ทีมไทย 1 ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ทันที
สำหรับรอบต่อไป สลิลดา มุงคล และ พัชราพร สีหะวงศ์ จะต้องไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมจีน ตง เจี่ย กับ เจียง ไค่ หยู ที่แพ้ให้ทีมไทย 1 ในรอบรองชนะเลิศ ไป 1-2 เซต