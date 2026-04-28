"โอเคซี" กวาดซีรีส์ 4-0 "เอสจีเอ" เหมา 31 แต้ม

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า ปิดซีรีส์ 4-0 เกม เอาชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 131-122 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ ที่สนามมอร์ตเกจ แมตช์อัพ เซ็นเตอร์ วันอังคารที่ 28 เมษายน ตามเวลาไทย
ธันเดอร์ สถิติ ชนะ 12 แพ้ 0 เฉพาะรอบแรก ตลอด 3 ซีซันล่าสุด ได้ เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เข้าชิงผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2026 ซัด 31 แต้ม และ เช็ต โฮล์มเกรน เสริมอีก 24 แต้ม รอพบผู้ชนะระหว่าง แอลเอ เลเกอร์ส กับ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ (เลเกอร์ส ขึ้นนำ 3-1 เกม) รอบรองชนะเลิศ สายตะวันตก
โอกลาโฮมา ซิตี เช็กบิลด้วยเกมบุกอันร้อนแรง ส่อง 3 คะแนนเข้าเป้า 17 จาก 34 ลูก (คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์) และผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมผลงานโดดเด่น เช็ต โฮล์มเกรน ส่วนสูง 7 ฟุต 1 นิ้ว (216 เซนติเมตร) ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 9 จาก 16 ลูก กับ 12 รีบาวน์ด และ ไอเซห์ ฮาร์เทนสไตน์ ส่วนสูง 7 ฟุต (213 เซนติเมตร) ช่วย 18 แต้ม 12 รีบาวน์ด
เอเจย์ มิตเชลล์ บวกเพิ่ม 22 แต้ม รวม 3 คะแนน 4 ลูก อเล็กซ์ คารูโซ ส่อง 14 แต้ม รวม 3 คะแนน 3 ลูก และ "เอสจีเอ" ยังคงเป็นแกนหลักของทีมเช่นเดิม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 10 จาก 17 ลูก นับตั้งแต่กด 42 แต้ม เกม 3
ซันส์ พยายามดิ้นรนเพื่ออยู่รอดช่วงครึ่งหลัง ตัดช่องว่าง 15 แต้ม เหลือตามหลัง 98-106 ก่อนเริ่มควอเตอร์ 4 โดย เดวิน บูเกอร์ สกอร์ 12 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 5 จาก 8 ลูก เฉพาะควอเตอร์ 3
ทว่าทุกครั้งที่ ฟีนิกซ์ ตีตื้นเหลือไม่กี่การครองบอล ธันเดอร์ เอาคืนได้เสมอ กระทั่ง เคสัน วอลเลซ ยิง 3 คะแนน หนีไปเป็น 120-106 เหลือเวลา 5 นาที 54 วินาที และ กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ เลย์อัพฝ่าตัวป้องกัน 3 คน
บูเกอร์ ทำสกอร์สูงสุดของ ซันส์ 24 แต้ม ดิลลอน บรูกส์ กับ เจเลน กรีน ทำคนละ 23 แต้ม และ คอลลิน จิลเลสพี บวกเพิ่ม 20 แต้ม รวม 3 คะแนน 6 ลูก แต่ ซันส์ ไม่รอดความปราชัย 10 เกมรวด เฉพาะเพลย์ออฟ ตั้งแต่ปี 2023
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันออก
ดีทรอยต์ พิสตันส์ แพ้ ออร์แลนโด แมจิก 89-94 (ออร์แลนโด ขึ้นนำ 3-1 เกม)
สายตะวันตก
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส แพ้ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 113-125 (มินเนโซตา ขึ้นนำ 3-2 เกม)