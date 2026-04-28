"โจเซฟ" ผงาดทองไคท์บอร์ดเอเชียนบีชเกมส์ "รชต" เบียดเข้าวินซิวแชมป์วินด์เซิร์ฟ

การแข่งขันเรือใบในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน วันสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 เม.ย.69 โดย โจเซฟ โจนาธาน เวสตัน นักไคท์บอร์ดหนุ่มไทย ลงแข่งประเภทฟอร์มูล่า ชาย โดยเจ้าตัวที่ทำคะแนนมาดีตั้งแต่ออกรอบแรกจนมาถึงรอบสุดท้าย จบรอบที่ 15 ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้น ทำแต้มเสียน้อยที่สุด 22 แต้ม ทำให้คว้าเหรียญทองมาคล้องคอทันที โดยเหรียญเงินเป็นของ ซือ ชิหมิง นักกีฬาจีน เสีย 31 คะแนน และทองแดง หยาง ซินหนั่ว นักกีฬาจีน เสีย 36 คะแนน ส่วนศักดิพัฒน์ ทองจันทร์ ได้ที่ 5
ขณะที่ ด.ช.รชต สาดตระกูลวัฒนา นักแล่นใบเยาวชนไทย สามารถเบียดเพื่อนร่วมชาติ ด.ช.ศรวิชญ์ นาคสุข นักแล่นใบดีกรีแชมป์เอเชีย 2025 ขึ้นมาคว้าเหรียญทอง เรือใบ รุ่นออพติมิสต์ เยาวชนชาย ไปครองได้อย่างเยี่ยมยอด หลังลงแข่งรอบสุดท้ายจบรอบ มีแต้มเสียรวม 10 รอบน้อยที่สุด 34 คะแนน ขณะที่ ศรวิชญ์ แข่งรอบสุดท้ายไม่จบ ทำให้แต้มเสียรวมอยู่ที่ 40 คะแนน คว้าเหรียญเงิน และ ทองแดงเป็นของ มูฮัมหมัด ยาซิน ซายาห์ไรซาน จากมาเลเซีย เสีย 47 คะแนน
ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในรายการอื่นๆ มีดังนี้ ประเภทออพติมิสต์ เยาวชนหญิง ปริยาภรณ์ จันทรวงศ์ คว้าเหรียญทองแดง, สุรภา ม่วงงาม จบที่อันดับ 5, ประเภทประเภท ILCA 4 เยาวชนชาย หรรษลักษ์ ศรีนครม คว้าเหรียญเงิน, พชรพล หรุ่มวิสัย จบที่อันดับ 6, ประเภท ILCA 4 เยาวชนหญิง ไพลิน เจริญผล คว้าเหรียญเงิน, ธนภร โพธิ์แก้ว จบที่อันดับ 9
วินด์เซิร์ฟ ประเภท IQFOIL WINDSURFING ชาย วชิรวิทย์ ทนอุป คว้าเหรียญทองแดง, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง จบที่อันดับ 8, วินด์เซิร์ฟ ประเภท IQFOIL WINDSURFING หญิง ชนัฐกานต์ เจริญสุข จบที่อันดับ 8 และ วรรณิดา วินทะชัย จบที่อันดับ 10 ด้านไคท์บอร์ด ฟอร์มูล่า หญิง นักกีฬาไทยแข่งได้แค่ 14 รอบ เนื่องจากกระแสลมมีความแรงน้อยกว่ากติกากำหนด ทำให้เบญญาภา จันทวรรณ จบที่อันดับ 5 และ สิปาง จันทรางกูล จบที่อันดับ 6
สรุปผลงานทัพเรือใบ วินด์เซิร์ฟและไคท์บอร์ด นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้รวมกันที่ 2 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง