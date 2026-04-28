"ก้องศักด" ชี้ไทยพร้อมจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 เหลือเพียง ครม. อนุมัติ

ผู้ว่าการ กกท. เผย ไอโอซี ยังรอความชัดเจนการใช้งบประมาณจากรัฐบาลไทย ในการชิงจัดยูธโอลิมปิก 2030 พร้อมยืนยันส่งข้อมูลไปครบทุกด้านแล้ว รอเพียงครม. อนุมัติ ก่อนลัดฟ้าฟังคำตัดสินในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ วางกรอบจัด 30 ชนิดกีฬา ใช้หอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองรับนักกีฬากว่า 5,000 ห้อง ชี้ไทยได้เปรียบชิลี และปารากวัย 2 ชาติคู่แข่ง เพราะให้ให้ความสำคัญกับกีฬาระดับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ดังก้า เออเบโกวา คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) และประธานกลุ่มคณะทำงานยูธ โอลิมปิกเกมส์ 2030 พร้อมคณะผู้แทนเดินทางมายังประเทศไทย อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมลงพื้นที่กรุงเทพฯ และชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2569 เพื่อสำรวจความพร้อมประกอบการตัดสินใจ ในโอกาสที่ไทย เป็น 1 ใน 3 ประเทศ ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ร่วมกับ เมืองอาซุนซิออน ประเทศปารากวัย และเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท. ได้เข้าร่วมเพื่อยืนยันความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Youth Olympic Games 2030
ดร.ก้องศักด ยอดมณี เปิดเผยว่า ตอนนี้ไทยถูกคัดเลือกมาอยู่ในกลุ่ม 3 ประเทศสุดท้ายก็คือ ไทย, ชิลี และ ปารากวัย ซึ่งไทยก็ได้ให้ข้อมูลและยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยให้การสนับสนุน ตอนนี้เราอยู่ในช่วงดำเนินการส่งเรื่องเข้าสู่มติ ครม. แล้วก็จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป
ประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาแห่งชาติและเยาวชนแห่งชาติ ที่เราจัดทุกปี ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ กกท.ให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนาน และเราก็ได้ดำเนินการตามไอโอซีที่ไม่ต้องการสร้างอะไรใหม่เพื่อจัดการแข่งขัน แต่เราก็ยืนยันว่าสนามทุกสนามที่เรามีก็พร้อม และเราอยากสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชน ให้เขาเห็นถึงเป้าหมายในการเล่นกีฬา และมีประโยชน์อย่างไรในการเล่นกีฬา เราใช้นโยบายกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ
ส่วนเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตเร็วๆนี้ก็จะมีรถไฟใต้ดินผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฎิบัติหน้าที่ และยังมีการรณรงค์เรื่องการล่วงละเมิดในนักกีฬาด้วย ในการที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Youth Olympic Games นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเราได้มีการเตรียมการตั้งแต่ปี 2019 แล้ว แต่การมาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการย้ำให้ โอลิมปิกสากล มั่นใจว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
"ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ ทางคณะของประเทศไทยจะเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อพรีเซน โดยไทยวางกรอบไว้ 30 ชนิดกีฬา ใช้หอพักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำเป็นหมู่บ้านนักกีฬา Youth Olympic Games ที่จะรองรับได้มากถึง 5,000 ห้อง" ดร.ก้องศักด กล่าว
สำหรับการมาเตรียมตรวจเยี่ยมของโอลิมปิกสากล ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมินความพร้อมของไทยในการคัดเลือกเจ้าภาพ Youth Olympic Games 2030 โดยในวันที่ 30 เมษายน จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการหารืออีกครั้ง