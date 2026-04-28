มศว พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “มศว เกมส์”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2569 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อ.องครักษ์ จ.นครนายก มี 65 สถาบัน เข้าแข่งขันใน 18 ชนิดกีฬา 1 กีฬาสาธิต ชิงชัย 472 เหรียญ รวมจำนวนกว่า 8,000 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานแถลงข่าว จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ รองประธานกรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
สำหรับรายการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2569 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในแนวคิด “Health & Happiness” (เฮลท์ แอนด์ แฮปปี้เนส) เพื่อสร้างสานความสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจของบุคลากรผ่านการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด รวม 18 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต รวม 472 เหรียญ โดยมี 65 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นตำนวนนักกีฬากว่า 8,000 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า “มศว ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาธารณสุมานานเกินครึ่งศตวรรษ จากการมีคณะพลศึกษาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ผมจึงมั่นใจว่าเรามีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือ ‘มศว เกมส์’ ครั้งที่ 42 นี้ ในแนวคิด “Health & Happiness” (เฮลท์ แอนด์ แฮปปี้เนส) เพื่อสร้างสานความรักใคร่สามัคคีและส่งเสริมสุขภาพกายและใจของบุคลากรผ่านการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด”
“ทางมหาวิทยาลัยของเรามีความพร้อมในทุกด้าน อาทิ การจัดการระบบบุคลากรทางด้านกีฬาและมาตรฐานการต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ /ประเภทกีฬา/ อาคารสถานที่/สนามแข่งขัน /บริการด้านสาธารณสุข /การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ มศว ในการแสดงศักยภาพความพร้อมและยกระดับการจัดมหกรรมกีฬาระดับประเทศสำหรับการแข่งขัน มศว เกมส์ ที่จะถึงในเร็ววันนี้”
กีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด 18 ชนิดกีฬา แบ่งเป็น กีฬาเลือกสากล 15 ชนิด อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กอล์ฟ กรีฑา เปตอง เซปักตะกร้อ ลีลาศ อีสปอร์ต บาสเกตบอล วู้ดบอล และกีฬาไทย 2 ชนิด คือตะกร้อลอดห่วงและหมากกระดาน (หมากรุกไทย) กีฬาเพื่อสุขภาพ 1 ชนิด คือแอโรบิก และกีฬาสาธิต (เจ้าภาพเลือกเอง) 1 ชนิด ไปคือ คอร์ฟบอล ใช้สนามแข่งขันที่ มศว องครักษ์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 472 เหรียญทอง
เรียกว่าการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "มศว เกมส์" ที่เติมเต็มตามแนวคิด Health & Happiness (เฮลท์ แอนด์ แฮปปี้เนส) จะสานสร้างความสุข ความรักสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพกายใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยจากทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ไม่ใช่เป็นเพียงการมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา แต่มีเป้าหมายที่สำคัญ 3 มิติ
เริ่มจาก มิติที่ 1 : การเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านกิจกรรมกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก สร้างความ สามัคคีระหว่างบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย
มิติที่ 2 : การสร้างเสริมสุขภาวะ โดยเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพให้กับนิสิตนักศึกษาและสังคม โดยเริ่มจาก "คนท างาน" ในรั้ว มหาวิทยาลัย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
และ มิติที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพ การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการฝึกฝน การทำงานเป็นทีม ความอดทน และการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและสุขภาพให้กับบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
“รายการนี้ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 41 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 42 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 65 หน่วยงานทั่วประเทศ และมีบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 8,000 คน”
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ รองประธานกรรมการกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กล่าวว่า “ในนามของคณะทำงานเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “มศว เกมส์” ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ คือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”
“ทางท่านผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ "กีฬา" เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาวะที่ดีและเสริมสร้าง ความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรสายอุดมศึกษาแบ่งสายการแข่งขัน โดยในปีนี้เราจะจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันด้วย ระบบดิจิตัล เพื่อความโปร่งใส แม่นยำและประหยัดทรัพยากร ซึ่งทุกสถาบันจะสามารถ ทราบผลการแบ่งสายและกำหนดการแข่งขันได้ในทันทีหลังจบกระบวนการ เป็นต้น”