“บั้งไฟพิฆาต” วัดเชิง “สิงห์น้อย” ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

คู่เอกศึกมวยมันส์สนั่นเมือง + ภ.หลักบุญ ประจำวันอังคารที่ 28 เมษายนนี้ เป็นการดวลกันระหว่างสองสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่าง "บั้งไฟพิฆาต ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ" มวยขวาฝีมือครบเครื่องที่มีเหลี่ยมมวยเจ้าเล่ห์และกระดูกมวยที่แข็งแกร่งกว่า กับ "สิงห์น้อย ศิษย์ประไพ" มวยซ้ายสายบู๊ที่เปี่ยมไปด้วยความสด พละกำลังแข็งแกร่ง และขยันเดินบดเบียดในวงในอย่างดุดัน True Vision NOW ถ่ายทอดสด 18.00 น.เป็นต้นไป
รูปเกมของคู่นี้มีความน่าสนใจอยู่ที่ว่า บั้งไฟพิฆาตจะสามารถใช้ชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าคอยดักเตะดักแทง เพื่อสกัดการเดินเข้าหาของสิงห์น้อยได้หรือไม่ เพราะหากมองที่ประสบการณ์แล้ว บั้งไฟพิฆาตผ่านเวทีใหญ่และผ่านการชิงแชมป์มาอย่างโชกโชน แม้ฟอร์มในช่วงหลังจะมีสะดุดไปบ้างแต่ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์และการอ่านเกม ในขณะที่สิงห์น้อยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างเต็มตัวด้วยชัยชนะติดต่อกันถึง 3 ไฟต์ ทำให้เขามีความมั่นใจสูงและร่างกายที่สดกว่าอย่างเห็นได้ชัด ความได้เปรียบของสิงห์น้อยคือการเดินบดขยี้ในวงในและการล็อกรัดตีที่รุนแรง หากเขาสามารถประชิดตัวบั้งไฟพิฆาตได้สำเร็จและทำลายจังหวะฝีมือของฝ่ายตรงข้ามได้ เกมก็น่าจะเข้าทางเขาทันที
สรุปแล้ว การต่อสู้ครั้งนี้คือการวัดกันระหว่าง "ความเก๋า" กับ "ความสด" หากบั้งไฟพิฆาตสามารถคุมระยะและรักษาระยะห่างได้ตามแผนที่วางไว้ด้วยเหลี่ยมมวยที่เหนือชั้น ก็มีโอกาสสูงที่จะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ แต่หากสิงห์น้อยสามารถอาศัยความขยันและแรงปะทะบดจนอีกฝ่ายยุบหรือเสียกระบวน ก็มีโอกาสที่จะพลิกเกมสร้างความเซอร์ไพรส์ได้เช่นกัน ซึ่งถือเป็นคู่เอกที่น่าติดตามและชวนให้ลุ้นจนถึงยกสุดท้าย
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TrueVisions NOW ในวันอังคารที่ 28 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
เพียงสมัครแพ็กเกจ Now Muay Thai เพื่อรับชมมวยสดได้ทุกวันตลอดสัปดาห์รวมถึงคลังวิดีโอย้อนหลังได้อีกมากมาย ให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญของวงการมวยไทย
สมัครและดูได้แล้ววันนี้ Now Muay Thai 99 บาท/เดือน (1 จอ ดูได้ทุกอุปกรณ์) คลิก : https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/5v0res6p
- สามารถชำระเงินได้ผ่านบัตรเครดิต, ทรูมันนี่ วอลเล็ท และบิลทรู
- ดูได้พร้อมกัน 1 จอ (ล็อกอินได้ 10 อุปกรณ์)
- รับชมรายการได้ทุกอุปกรณ์ของคุณทั้ง มือถือ, แท็บเล็ต, Apple TV, Android TV, Smart TV