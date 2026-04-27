เดินทัพเต็มอัตรา! ONE แถลงข่าวความพร้อมโค้งสุดท้าย ก่อนเปิดศึก ONE ซามูไร 1

รายการศิลปะการต่อสู้ระดับโลกบนแผ่นดินญี่ปุ่นของ ONE ที่มีชื่อว่า ศึก ONE ซามูไร 1 พร้อมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ให้แฟนกีฬาจากกว่า 195 ประเทศทั่วโลกได้ร่วมติดตาม ณ สังเวียน อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ในวันพุธที่ 29 เม.ย.นี้ เริ่มการแข่งขันเวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับศึก ONE ซามูไร ถูกวางโปรแกรมจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกเดือน โดยจะรวบรวมเหล่านักสู้ญี่ปุ่นทั้งระดับแถวหน้าและดาวรุ่ง มาประชันฝีมือกันอย่างเข้มข้น ครบทุกกติกา ทั้ง MMA, มวยไทย, คิกบ็อกซิง และปล้ำจับล็อก
โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา ONE ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนวันเปิดศึก นำทีมโดย บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) พร้อมด้วย “ชุนทาโร ทานากะ” ซีอีโอ ONE ประจำประเทศญี่ปุ่น และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์กลุ่มของ ONE พร้อมด้วยนักกีฬาชั้นนำของรายการที่มาร่วมตอบคำถามสื่อมวลชน และโชว์ความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียน ณ นิวเพียร์ฮอลล์ (New Pier Hall) กรุงโตเกียว
ภายในงาน “บอสชาตรี” ได้กล่าวถึงรายการ ONE ซามูไร 1 ที่ใกล้เปิดฉากว่า
“ONE ซามูไร คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ ไม่ใช่แค่สำหรับญี่ปุ่นเท่านั้น แต่สำหรับคนทั้งโลกด้วย และขอให้คำมั่นว่า ONE จะจัดการแข่งขันระดับสูงสุดและมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นเวทีศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง”
ด้าน “ชุนทาโร” กล่าวถึงการถ่ายทอดสดร่วมกับ U-NEXT และการออกอากาศผ่านเครือข่าย Fuji Television ทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า
“ผมเชื่อว่ากีฬาการต่อสู้มีพลังในการขับเคลื่อนผู้คน เราต้องการใช้โทรทัศน์เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่หลงรักกีฬานี้ และขยายฐานแฟนให้กว้างยิ่งขึ้น พวกเราทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้ด้วยความรู้สึกว่า หากครั้งนี้ไม่สำเร็จ อาจจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้ว แม้ต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความร่วมมือจากกลุ่มคนที่มีความเชื่อเดียวกันในการผลักดัน ทำให้การถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีผ่าน Fuji Television เกิดขึ้นได้จริง”
ขณะที่นักกีฬาในงานนำโดยคู่เอก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ “ทาเครุ” จอมบู๊ขวัญใจเจ้าถิ่น พร้อมด้วยนักกีฬาชั้นนำของรายการที่ร่วมกิจกรรมเช็กฟิต (Open Workout) ให้สื่อมวลชนและแฟนกีฬาได้ชมอย่างใกล้ชิด โดยต่างแสดงความมุ่งมั่นก่อนศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง
“ทาเครุ” ประกาศขอทุ่มเทในไฟต์สุดท้ายเพื่อคว้าเข็มขัดให้ได้ “ผมจะทุ่มทุกอย่างที่สั่งสมมา และพละกำลังที่เหลืออยู่ เพื่อคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE ผมจะต้องชนะ เพื่อปิดฉากเส้นทางนักสู้ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ”
ด้าน “รถถัง” กล่าวว่าไฟต์นี้มีความสำคัญต่อเขาเช่นกัน “สำหรับผม ทุกไฟต์ล้วนสำคัญ แต่การได้เจอกับ ทาเครุ ครั้งนี้มีความหมายยิ่งกว่า เพราะเป็นไฟต์อำลาสังเวียนของเขา ผมจึงเตรียมตัวมาโดยมีเป้าหมายจะได้กลับมาเจอกับเขาอีกครั้ง และผมมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัย และนำเข็มขัดเส้นนี้กลับประเทศไทยได้แน่นอน”
ขณะที่ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เตรียมป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2 กับ “ยูกิ โยซะ” จอมเตะขวัญใจเจ้าถิ่น
โดย “แฮ็กเกอร์ตี” กล่าวถึงการเตรียมตัวสุดก่อนขึ้นสังเวียนครั้งนี้ “ผมเตรียมตัวมาเต็มที่และพร้อมป้องกันเข็มขัดอย่างสุดความสามารถ และผมตื่นเต้นมากที่จะได้ขึ้นชกต่อหน้าแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นครับ”
ฝั่ง “ยูกิ” ก็พกความมั่นใจมาเต็มร้อย “ตอนนี้ผมเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดในรุ่นแบนตัมเวต และผมก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น และหลังจากที่ ทาเครุ เลิกชก พวกเราตัวแทนนักกีฬาญี่ปุ่นต้องก้าวขึ้นมาแบกรับอนาคตต่อจากเขา ผมจึงมุ่งมั่นเตรียมตัวเพื่อไฟต์นี้ และมั่นใจเต็มร้อยครับ”
ด้าน “ยูยะ วากามัตสึ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต รั้งเข็มขัดครั้งที่ 2 พบกับ “อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ” จากอุซเบกิสถาน
ไฟต์นี้ “ยูยะ” ขอประกาศศักดาแชมป์โลกแดนซามูไรให้โลกจำ “ในวันแข่งขัน ผมอยากแสดงให้เห็นมากกว่าแค่เทคนิค นั่นคือการต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณบูชิโด ผมจะตั้งใจถ่ายทอดพลังให้คนดูได้รู้สึกและร่วมลุ้นไปพร้อมกัน”
ขณะที่ “อาวาซเบก” เผยความมั่นใจจะกระชากเข็มขัดกลับบ้าน “ผมยอมรับว่า ยูยะ เป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยม แต่ผมก็เตรียมตัวมาอย่างหนักเช่นกัน ในไฟต์นี้ ผมตั้งใจจะปิดเกมให้ได้”
ส่วน “นาดากะ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ยืนยันความพร้อมเต็มพิกัดเพื่อรั้งบัลลังก์ครั้งแรก “ผมซ้อมมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็จะไม่รู้สึกเสียดาย เพราะเตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดแล้ว ผมมั่นใจว่าไฟต์นี้จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้ดูกัน”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนักสู้อีกหลายรายเข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย อาทิ “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” นักชกเล็กพริกขี้หนูจากไทย “มารัต กริกอเรียน” จากอาร์เมเนีย ที่จะปะทะกับ “คาอิโตะ” ในกติกาคิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) “ชิมอน” ที่ขอดับคู่ชกฟอร์มแรง “โจฮัน กาซาลี” นักสู้ลูกครึ่งมาเลเซีย-อเมริกัน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และ “ฮิว” ปะทะ “ทาอิกิ นาอิโตะ” ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ซามูไร 1 ทุกคู่โดยซื้อ เพย์-เพอร์-วิว (PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชม) ได้ทางเว็บไซต์ LIVE.ONEFC.COM และซื้อบัตรเข้าชมในสนามที่ประเทศญี่ปุ่นทาง ONEFC.com/ONESamurai1 รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH