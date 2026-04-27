เทคบอลกระหึ่มเหมา 3 ทอง ส่งไทยรั้งที่ 2 ตารางเหรียญเอเชียนบีชเกมส์

การแข่งขันเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.69 ชิงชัยเป็นวันสุดท้าย 3 เหรียญทอง ผลปรากฎว่า นักกีฬาไทยซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 รายการ สามารถครองความยิ่งใหญ่บนผืนทรายด้วยการเหมา 3 เหรียญทองได้อย่างยอดเยี่ยม
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ จุฑาทิพย์ กันทะธง กับ อารียา หอมดี สองนักเทคบอลสาวไทย โชว์ฟอร์มสุดยอด ฟาดทำคะแนนเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีเหนือ คิม ฮโย กยอง กับ ชา ซอล กยอง ไป 2-0 เซต 12-8 และ 12-3 คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของ เวียดนาม กับ เมียนมาร์
รอบชิงชนะเลิศ คู่ผสม สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ คิม อิล ซิน กับ ฮาน ซอง จากเกาหลีเหนือ 2-0 เซต 12-6 และ 12-10 คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของ จีน กับ เมียนมาร์
รอบชิงชนะเลิศชายคู่ สรศักดิ์ เทาศิริ กับ จีรติ จันทร์เลียง พบคู่อิรัก อาลี จาลอิล กับ อาเหม็ด อับดุลราห์มัน ซึ่งคู่นี้สู้กันดุเดือด ไทยเสียเซตสอง ก่อนจะกลับมาแก้เกมในเซตสาม และเอาชนะได้สำเร็จ 2-1 เซต 12-7, 9-12 และ 12-3 คว้าเหรียญทองไปครอง
สรุปตารางเหรียญรางวัล "ซานย่า 2026" ล่าสุด ณ เวลา 18.30 น. ของวันที่ 27 เม.ย.69 ทัพนักกีฬาไทยอยู่อันดับ 2 คว้าไปแล้ว 6 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง โดยเจ้าภาพจีน ยังนำโด่งเป็นที่ 1 คว้าได้ 14 ทอง 11 เงิน 5 ทองแดง และ ที่ 3 ฟิลิปปินส์ 3 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง