สาวนักวิ่งผวาโพสต์เล่า ชายแปลกหน้าวิ่งประกบ ตามติดไม่ยอมเลิกรอบสวนลุมพินี-เบญจิกิติ

ผู้ใช้โซเชียลเฟซบุ๊ครายหนึ่งโพสต์ เล่าเรื่องในลักษณะที่ตนเองถูกคุกคามและไม่ปลอดภัยในกลุ่มนักวิ่งด้วยกัน ระหว่างไปวิ่งออกกำลังกายที่สวมลุมพินีและสวนเบญจกิติ โดยเจ้าตัวเล่าว่า รู้สึกว่าตนเองถูกคุกคาม โดยชายคนหนึ่งที่ไม่รู้จักตลอดเส้นทางของการวิ่งออกกำลังกายภายในพื้นที่สวนสาธารณะในช่วงกลางคืน เพราะโดยวิ่งตามอยู่ตลอด ไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็ตาม ก็จะถูกวิ่งตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมๆระยะทางที่ชายคนดังกล่าวพยายามวิ่งตามและมาวิ่งข้างๆนับเกือบ 10 กม. ทว่าโชคดีที่เจอเพื่อนที่รู้จักก่อน ทำให้สุดท้ายชายคนดังกล่าวเลิกวิ่งตามตนเองต่อ
เจ้าของเรื่อง ได้โพสต์เฟซบุ๊คว่า “เมื่อวันก่อนเราเริ่มวิ่งจากสวนเบญไปสวนลุม พอเข้าสวนลุมไปสักพักนึงมีผู้ชายคนนึงมาวิ่งข้างๆ วิ่งเพซเดียวกันเลย เขามาวิ่งชิดกันเหมือนคนมาวิ่งด้วยกัน
ตอนแรกไม่ได้เอะใจอะไร แค่คิดว่าแปลกดี คนนี้วิ่งเพซเดียวกันเป๊ะๆเลย พอวิ่งไปสักพักก็เลยลองผ่อน เค้าก็ผ่อนตาม ทีนี้เราก็เลยลองวิ่งแซงไปเลย เค้าก็วิ่งตามมา แล้วก็มาวิ่งข้างๆเหมือนเดิม
ตอนนั้นวิ่งครบรอบนึงแล้ว เพื่อความชัวร์เราก็เลยลองวิ่งวนรอบสวนลุมอีกรอบนึง เค้าก็วิ่งข้างเราเหมือนเดิม จนถึงจุดที่เราต้องวิ่งกลับสวนเบญ คิดว่าเค้าคงไม่ตามมาแล้ว ปรากฎว่าเค้าวิ่งตามเราออกมานอกสวน ขึ้นสะพานเชื่อม ซึ่งตอนนั้นเวลาเกือบๆสามทุ่มแล้ว บนสะพานก็ไฟน้อยมาก
เราเห็นเงาเค้าวิ่งตามเราตลอดทาง แต่ไม่วิ่งแซงเลย บังเอิญโทรศัพท์เราแบตหมด ไม่รู้จะทำยังไง เลยกด emergency contact จากนาฬิกาส่งแมสเสจไปหาคนๆนึง ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเค้าได้รับมั้ย
แล้วจนวิ่งเข้าสวนเบญ มีจังหวะลงสะพานเป็นตัวเอส เราเห็นเค้าหยุดเดิน ดูเหนื่อยนิดหน่อย เพราะตอนนั้นเค้าวิ่งมากับเราร่วม 10 กิโลแล้ว แล้วเค้าก็วิ่งตามมาต่อ ตอนนั้นใจเราเริ่มไม่ดีมากๆละ ก็พยายามมองหายาม ไม่มียามอยู่แถวนั้นเลย แล้วเริ่มดึก สวนแทบไม่มีคน ก็เลยวิ่งให้เร็วขึ้น
แล้วก็โชคดีไปเจอเพื่อนค่ะ เค้าก็เลยหยุดตามค่ะ ไม่รู้เลยว่าถ้าไม่บังเอิญเจอเพื่อนจะเป็นยังไง จำหน้าตาไม่ค่อยได้ แต่เป็นผู้ชายสูงๆ ผอมๆ ใส่แว่น ผมยาวนิดหน่อย ใส่หมวกค่ะ ใครไปวิ่งช่วงนี้ก็ระวังนะคะ
ตั้งแต่กระแส hyrox ทำให้ช่วงนี้มีคนหน้าใหม่ๆมาซ้อมวิ่งกันเยอะมาก ไม่รู้ใครเป็นใครเลยค่ะ เลยอยากฝากไว้ค่ะ”