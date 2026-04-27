"ไซมอนส์" เอ็นไขว้เข่าฉีก หมดสิทธิ์ลุยบอลโลก

ชาบี ไซมอนส์ กองกลางตัวรุก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เนเธอร์แลนด์ส หมดสิทธิ์ลงเล่นกระทั่งจบฤดูกาล 2025-26 ตลอดจนศึกฟุตบอลโลก 2026 ซัมเมอร์นี้ หลังเอ็นไขว้เข่าฉีก
อดีตผู้เล่น อาร์เบ ไลป์ซิก ถูกหามออกจากสนามช่วงครึ่งหลังของเกม พรีเมียร์ ลีก เอาชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส 1-0 วันเสาร์ที่ผ่านมา (25 เม.ย.) เนื่องจากได้รับบาดเจ็บเข่ารุนแรง
มิดฟิลด์วัย 23 ปี ล้มลงจังหวะปะทะกับ ฮูโก บูเอโน กองหลัง วูล์ฟสฯ และล้มลงอีกครั้ง หลังพยายามลุกยืน
ล่าสุด ทีมย่านลอนดอนเหนือ ยืนยัน ไซมอนส์ จะเข้ารับการผ่าตัดเร็วๆ นี้ "เราขอยืนยันว่า ชาบี ไซมอนส์ มีอาการเอ็นไขว้เข่าขวาฉีก"
"ชาบี จะเข้ารับการผ่าตัดอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า และหลังจากนั้นจะเริ่มทำกายภาพบำบัดกับทีมแพทย์ของเรา"
ตามปกติผู้เล่นบาดเจ็บเอ็นไขว้เข่าฉีก ต้องใช้เวลารักษาตัวประมาณ 6-9 เดือน