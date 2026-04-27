เทศบาลเมืองตะลุบัน จ.ปัตตานี จัด คิกบ็อกซิ่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี โดย เทศบาลเมืองตะลุบัน ยกระดับกิจกรรมดั้งเดิมของชุมชนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural-Based Sport Tourism) รายการ “PATTANI NIGHT FEST ON THE BEACH 2026”
เตรียมตัวให้พร้อม..! กับเทศกาลกลางคืนสุดยิ่งใหญ่แห่งสายบุรี ที่รวมทุกความมันส์ ทุกเสน่ห์ของ “ปัตตานี” ไว้ในงานเดียว ค่ำคืนที่น่าจดจำ ! ณ หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
งาน PATTANI NIGHT FEST ON THE BEACH 2026 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2569 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจังหวัดปัตตานีที่เป็นพื้นที่ ที่มีความโดดเด่นด้านพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิตชายฝั่ง และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะอำเภอสายบุรี ซึ่งมีความผูกพันกับทะเลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิถีประมงพื้นบ้านไม่เพียงเป็นอาชีพหลักของชุมชน แต่ยังเป็นรากฐานของประเพณี ความเชื่อ และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ การแข่งขันตกปลาสายบุรีจึงมิใช่เพียงกิจกรรมกีฬา หากแต่เป็นการสะท้อน “วัฒนธรรมแห่งท้องทะเล” ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และกิจกรรม HIGHLIGHT ระดับอินเตอร์. #KATPRO On The Beach สัมผัสการแข่งขันกีฬาการต่อสู้ “คิกบ็อกซิ่ง” มาตรฐานอาชีพ จากเวที KATPRO ระดับสากล! ครบเครื่องเรื่องอาวุธและเทคนิคที่ดุดัน เร้าใจ ริมทะเล ในรูปแบบ Kickboxing K-1 โดยใช้กติกา KATPRO K-1 Rules ซึ่งเป็นกติกาเดียวกับการแข่งขัน KATPRO K1 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
รวดเร็ว ดุเดือด เน้นหมัด เตะ เข่า แบบมืออาชีพ! พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น มุมถ่ายภาพสุดสร้างสรรค์ โซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า 100 ร้าน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดปังภายในงาน โชว์โดรนแปลอักษรสุดอลังการเหนือท้องฟ้าปัตตานี และกิจกรรมสาธิตจากผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด ทั้งปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยจากความสามารถของเยาวชนในพื้นที่