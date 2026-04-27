เปิดตัว “AIS SPORT ACADEMY” ผนึกพันธมิตรระดับโลก ยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาครบวงจร

AIS ประกาศยุทธศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ยกระดับวงการกีฬาไทยเต็มรูปแบบ เปิดตัว “AIS SPORT ACADEMY” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาไทยครบวงจรภายใต้แนวคิด “พลังคน สร้างพลังกีฬาไทย” จับมือพันธมิตรระดับประเทศและสากล ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บุนเดสลีกา เยอรมนี และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มอบโอกาสครั้งสำคัญ สานฝันเยาวชนไทยบินลัดฟ้าไปฝึกทักษะลูกหนังระดับโลกถึงประเทศเยอรมนี ควบคู่การมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งบ่มเพาะศักยภาพเยาวชนให้เป็นเลิศทั้งทักษะกีฬาและวิชาการ เพื่อก้าวขึ้นเป็นบุคลากรคุณภาพระดับมืออาชีพของวงการกีฬาไทยอย่างยั่งยืน
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสยึดมั่นมาโดยตลอดว่า คน คือรากฐานสำคัญขององค์กรและสังคม โดยที่ผ่านมา AIS Academy ได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการยกระดับทักษะดิจิทัล และการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ระดับโลกอย่างเท่าเทียม
ความสำเร็จของการสร้างคนถือเป็น DNA ของ AIS และในวันนี้เราได้นำโมเดลดังกล่าวมาต่อยอดสู่ วงการกีฬา ซึ่งเราไม่ได้มองกีฬาเป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีผู้คนในระบบนิเวศกีฬาไทยมากกว่า 10 ล้านคน นี่คือความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนบทบาทของ AIS จากการเป็นเพียง ช่องทาง หรือ ผู้ถ่ายทอดสด ก้าวสู่การเป็น ผู้สนับสนุนและผู้ยกระดับวงการกีฬาไทย อย่างเต็มตัว เอไอเอสตั้งใจนำพันธกิจขององค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง มาติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนกีฬา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งตั้งแต่รากฐาน โดย AIS SPORT ACADEMY ถือเป็นความตั้งใจจริงในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมไทย และจะเป็นสถาบันที่ลงมือทำเรื่องกีฬาอย่างจริงจัง เพราะเราเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่า ถ้าคนแข็งแรง วงการกีฬาแข็งแรง ประเทศก็จะแข็งแรงตามไปด้วย
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสื่อสารองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “AIS SPORT ACADEMY เกิดขึ้นจากการมองกีฬาในมิติที่กว้างกว่าการแข่งขัน โดยเป็นทั้งอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีพลังมหาศาล พร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่าน 3 แกนหลัก คือ การสร้างโอกาส ในการสร้างเวทีเพื่อปั้นคนคุณภาพเข้าสู่วงการ, การเสริมองค์ความรู้ นำทักษะระดับโลกมาถ่ายทอด และ ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ทุกคนเติบโตในเส้นทางอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งเอไอเอสได้เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บุนเดสลีกา และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนไทยไปฝึกอบรม ที่ประเทศเยอรมนี และยังมีการมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างปลายทางที่มั่นคง พิสูจน์ให้เห็นว่าเยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนหรือกีฬา แต่สามารถเดินหน้าควบคู่กันไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งความร่วมมือทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการบูรณาการ “กีฬา การศึกษา โอกาส” เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อวางรากฐานระบบนิเวศกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป
สำหรับก้าวต่อไปของ AIS SPORT ACADEMY เราเตรียมต่อยอดเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ ซึ่งจะไม่จบลงแค่แมตช์การแข่งขัน แต่จะเป็นเวทีแห่งการพัฒนา เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทักษะ ที่จะช่วยยกระดับตั้งแต่รากฐาน ไปจนถึงการผลักดันนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยทั้งหมดนี้ไม่ใช่แผนงาน แต่เราเริ่มลงมือทำและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรม ฟุตบอลคลินิก, บาสเกตบอลคลินิก, การอบรมครูพละ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปส่งต่อให้กับเด็กๆ ได้อีกนับไม่ถ้วน หรือแม้แต่เราจะมีโครงการคัดนักพากย์กีฬาหน้าใหม่ เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่วงการ ในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาบนสนามด้วย”
การเปิดตัว AIS SPORT ACADEMY ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ AIS ในการนำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล มาสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้วงการกีฬาไทยเติบโตสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน