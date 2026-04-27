คณะกรรมการโอลิมปิคสากล ลงพื้นที่กรุงเทพฯและชลบุรี 28-30 เมษายนนี้ ไทยพร้อมโชว์ศักยภาพเข้าชิงเจ้าภาพจัด Youth Olympic Games Bangkok 2030

Mrs. Danka Hrbékova (นางดังก้า เออเบโกวา) สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิคสากล และประธานกลุ่มคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030 พร้อมคณะผู้แทนเดินทางถึงกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ โดยมี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.ชื่นชนก ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, นายรัฐพล ไผ่งาม ผู้อำนวยการกองทะเบียนสมาคมกีฬา และ นายอัครพล พึ่งพร ผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโอกาสเยือนกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายนนี้
การเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 28–30 เมษายนครั้งนี้ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการประเมินของ IOC ภายใต้ช่วง Targeted Dialogue สำหรับการคัดเลือกเจ้าภาพ Youth Olympic Games 2030 ตลอดการเยือนอย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน จะมีทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายสรุปด้านเทคนิค และการตรวจเยี่ยมสถานที่แข่งขันในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เสนอใช้จัดการแข่งขัน โดยฝ่ายไทยจะนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดการจัดงาน โครงสร้างการบริหาร แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งมอบการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้คณะทำงานของ IOC ได้ประเมินความเป็นไปได้ ความพร้อม และความมุ่งมั่นของประเทศไทยอย่างรอบด้าน ภารกิจดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายนนี้ ด้วยการแถลงข่าวสรุปผลการหารือ และขั้นตอนต่อไปของกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพ