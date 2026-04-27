“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ฟอร์มฮอต เก็บแต้มต่อเนื่อง ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 เฮเรซ ราวด์ เรซ 2

“ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เจ้าของหมายเลข 85 สู้สุดกำลังแก้ไขสถานการณ์แซงเดือดก่อนคว้าท็อป 7 ในรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามแรก เฮเรซ ราวด์ เรซ 2 ที่ เซอร์กิโต เด เฮเรซ - อังเคล นิเอ็ตโต ประเทศสเปน เมื่อวันอาทิตย์ 26 เมษายน ที่ผ่านมา
เมื่อเกมการแข่งขันเริ่มขึ้น "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 แต่ต้องพบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันสุดเข้มข้นเร้าใจ โดยอันดับมีการเปลี่ยนแปลงแทบตลอดเวลาจนนักแข่งไทยขยับลงมาอยู่อันดับที่ 16 อย่างไรก็ตามด้วยจิตใจที่แข็งแกร่ง “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” รวบรวมสมาธิยกระดับความเร็วจนไล่แซงขึ้นไปอยู่อันดับที่ 2 ได้ก่อนเข้าสู่ช่วง 3 รอบสุดท้าย
ช่วงท้ายของการแข่งขัน กลุ่มหัวแถวยังคงแย่งชิงอันดับกันอย่างดุเดือด “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” สู้อย่างดุดัน ผลัดกันแซงกับคู่แข่งดาวรุ่งระดับโลกหลายจังหวะ ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับที่ 7 เก็บเพิ่มอีก 9 คะแนน
ส่งผลให้ตารางคะแนนสะสมรวมขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 4 มีทั้งสิ้น 25 คะแนน
โดย "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” กล่าวถึงการแข่งขันในเรซที่ 2 ว่า “ในเรซที่ 2 ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมาก ทุกคนเร็วกันมาก มีบางจังหวะที่เป็นข้อผิดพลาดของผม ทำให้อันดับร่วงลงไปแล้วก็ไล่กลับมาได้ ผมยังมีสิ่งที่ต้องกลับไปฝึกฝนปรับปรุงก่อนการแข่งขันในรายการต่อไป”
สำหรับการแข่งขันเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามที่ 2 เลอ ม็องส์ ราวด์ จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2026 นี้ ณ เซอร์กิต เดอ ลา ซาร์ต ประเทศฝรั่งเศส
