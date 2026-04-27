“วัลลภ” ลาเลขาฯยิมนาสติกไทย “กนกรัตน์”รับไม้ต่อลุยเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬายิมนาสติก เปลี่ยนม้ากลางศึกวัลลภเจริญสุข สุขภาพไม่เอื้ออำนวยลุกจากเก้าอี้เลขาธิการ เปิดทางให้ กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ รับช่วงต่อแทน เจ้าตัวพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าทันที ลั่นดันนักกีฬาสร้างผลงานชิงแชมป์เอเชีย เพื่อกรุยทางล่าทองเอเชียนเกมส์ กลางปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2569 มีทั้งประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร และ ตัวแทนสโมสรในระบบออนไลน์ (ซูม) จำนวน 34 สโมสร จากทั้งหมด 44 สโมสร ถือว่าเกินครึ่งสามารถประชุมได้ตามกฏระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬา ซึ่งมี นายจามร จามรี นิติกร 5 ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม สังเกตการณ์ และ ให้คำปรึกษา ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม
ในที่ประชุมได้มีการแถลงนโยบายการบริหารงาน จัดการแข่งขันภายในประเทศ และส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อม ที่ประเทศรัสเซีย, ที่ประเทศญี่ปุ่น และ ยังส่งไปเข้าร่วมแข่งขันรายการนานาชาติตลอดทั้งปี 2568 ส่วนผลงานเป็นที่น่าพอใจ โดย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย ทีมชาติไทย ได้อันดับที่ 5 ประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก
ขณะที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ยิมเนเซียม 5 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต นักกีฬายิมนาสติก ทีมชาติไทย มีผลงานทะลุเป้า คว้ามาได้ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ล่าสุดยังได้รับความไว้วางใจจาก สหพันธ์กีฬายิมนาสติกนานาชาติ (FIG) ให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ( FIG Congress ครั้งที่ 86 ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 6 ตุลาคม 2569 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินี ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ มีผู้บริหารในวงการกีฬายิมนาสติกทั่วโลก จำนวน 168 ประเทศ เดินทางมาประชุมที่เมืองไทย ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร และ สโมสรสมาชิกยังได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตอบรับ สโมสร แอล สตูดิโอ (จังหวัดอุบลราชธานี) และ สโมสร Cho Rhythmic Gym (กทม.) เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ รวมถึงไฟเขียว 3 สโมสร ได้แก่ สโมสร Siam Pearl, สใมสร Season’s Gymnastics และ สโมสร The Flip Rama ll จากเดิมเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ ให้ขยับเป็นสโมสรสมาชิกประเภทสามัญ เป็นที่เรียร้อยแล้ว ทำให้ล่าสุด มีสโมสรสมาชิกประเภทสามัญเพิ่มเป็น 47 สโมสร
อย่างไรก็ตาม ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ยังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาการพัฒนานักกีฬายิมนาสติกที่ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมยังขาดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ยกเว้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยังจัดการเรียน - การสอน กีฬายิมนาสติกอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้นักกีฬายิมนาสติกค่อนข้างขาดรอยต่อในการพัฒนาสู่ทีมชาติ แต่ยังโชคดีที่โรงเรียนนานาชาติ ได้ให้ความสนใจ ส่งเข้าร่วมแข่งขันอยู่เป็นประจำ โดยแต่ละปีมีบรรดานักกีฬายิมนาสติกลูกครึ่งเข้ามาซ้อมและเก็บตัวในนามทีมชาติอย่างไม่ขาดสาย ทั้งที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือในส่วนของอุปกรณ์การแข่งขันหากได้รับการร้องขอมา
สุดท้าย นาวาเอก วัลลภ ชื่นเจริญสุข ได้แสดงความประสงค์ด้วยการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการฯ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ ในที่ประชุมจึงเห็นชอบแต่งตั้ง “ครูแอ๊ด” กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ รองเลขาธิการขึ้นมาทำหน้าที่ เลขาธิการสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย แทน เพื่อสานงานต่อ โดยเฉพาะการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ในเดือนพฤษภาคม ที่ประเทศคีร์กิสถาน และ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน ปี 2569 ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน นาวาเอกวัลลภ ชื่นเจริญสุข ได้ขยับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษา สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป