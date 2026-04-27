2 ทีมนักตบลูกยางสาวไทยลิ่วตัดเชือกศึกเอเชียนบีชเกมส์ 2026

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.69 เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งมีนักตบสาวไทยผ่านเข้ารอบมาได้ถึง 2 ทีม
ผลการแข่งขันคู่แรกของไทยที่ลงสนาม เป็นทีมไทย 2 "อัน" สลิลดา มุงคล และ "ซันย่า" พัชราพร สีหะวงศ์ พบกับคู่เจ้าภาพ จีน โจว หมิงลี่ กับ ฮาไลติ คาเดลิเย ปรากฎว่า ในเซตแรกคู่จีนอาศัยความสูงเก็บลูกบล็อกได้ดีและมีกำลังใจจากกองเชียร์ทำให้เอาชนะไปก่อน แต่ทีมไทยมาปรับเกมเน้นบอลแรกให้ลง และคอยเก็บจากแดนหลังได้ดี ทำให้กลับมาชนะเซตสองและสาม ส่งผลให้คู่สาวไทยชนะแมตช์นี้ 2-1 เซต สกอร์ 15-21, 21-17 และ 15-11 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
หลังการแข่งขัน สลิลดา กับ พัชราพร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ และเป็นการชนะเจ้าภาพด้วย หลังแพ้ในเซตแรกก็ยังไม่คิดว่าจะแพ้ เพราะโค้ชได้มีการปรับเกมให้เน้นบอลแรก และเก็บแต้มจากแดนหลัง เพราะคูาจีนมีความสูง ขึ้นบล็อกดี ก็ดีใจที่สามารถทำได้ตามแผนและกลับมาชนะได้
ด้าน "ไบร์ท" ธาราวดี นาราพรลภัส และ "เบสท์" วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี คู่ทีมไทย 1 ผนึกกำลังกันสู้กับคู่นักตบจากฟิลิปปินส์ คีย์เลม ฮาร์ล โพรเกลล่า กับ โซเฟีย ชานีนี่ ปาการ่า ได้อย่างเยี่ยมยอดก่อนเอาชนะได้สำเร็จ 2-0 เซต สกอร์ 21-17 และ 21-15 คู่สาวไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าภาพจีน ตง เจี่ย กับ เจียง ไค่ หยู ในวันที่ 28 เม.ย.นี้
หลังการแข่งขัน ธาราวดี กับ วรพีรชยากร กล่าวว่า ดีใจและมีความสุขมากที่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ และ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ เกมโดยรวมที่ผ่านมาก็ถือว่าการสื่อสารกันในทีมดีมากทำให้การเล่นมีความต่อเนื่องไม่มีสะดุด และออกมาดี ส่สนรอบรองขนะเลิศจะไปเจอคู่จีนที่มีความสูง โค้ชก็มีการวางแผนมาแล้วว่าจะต้องเล่นแบบไหนและระวังอะไร ในตอนนี้เราก็ไม่กดดันพยายามมองไปทีละแมตช์และเล่นให้เต็มที่ ส่วนสภาพร่างกายก็มีอาการเจ็บบ้าง แต่การลงสนามก็ถือว่าได้ฟื้นฟูไปในตัวด้วย และไม่มีอุปสรรคต่อการแข่งขัน