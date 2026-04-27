“ธฤตา” ปราบมือวางคว้าตั๋วเมนดรอว์เทนนิสไอทีเอฟที่นครปฐม

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ชายและหญิง สัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 2569 ณ สนามเทนนิส ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันวันที่สอง และมีนักเทนนิสไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในศึกเทนนิสหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ในประเภทหญิงเดี่ยว โดย "น้องอิ๊ก" ธฤตา หงษ์หยก ดาวรุ่งไทย วัย 16 ปี ที่ยังไม่มีอันดับโลก สามารถล้มมือวางได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันแรกเอาชนะมือวางอันดับ 6
ล่าสุด ในรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย "น้องอิ๊ก" ระเบิดฟอร์มเก่ง ใช้การหวดที่เฉียบขาด เอาชนะ เจมม่า คาร์บิส จากออสเตรเลีย มือ 1773 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง และมือวางอันดับ 16 ได้แบบขาดลอย 6-0 และ 6-1 ส่งผลให้ "น้องอิ๊ก" คว้าโควตาเข้ารอบเมนดรอว์ต่อไป
ด้านเทนนิสชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 975,600 บาท ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย "เมฆ" จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ นักเทนนิสไทย มือ 1483 ของโลก ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 16 ออกแรงถึง 3 เซต ก่อนปราบ โช ซองวู จากเกาหลีใต้ มือ 1121 ของโลก และมือวางอันดับ 8 หลังจากเอาชนะในการดวลซูเปอร์ไทเบรก สรุป จิรัฏฐ์ ชนะหนุ่มเกาหลีใต้ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 2-7, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3 ได้ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ทันที
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ธนัชพร ยังโหมด แพ้ คิม อึนแช (เกาหลีใต้) 5-7, 2-6, ภัทรวดี ชนะวงศ์ แพ้ เอคาเทรินา คุซเนตโซวา 3-6, 3-6, อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน แพ้ ลูเซีย เกล (นิวซีแลนด์) 0-6, 2-6, โนเอลานี ซาระ เทโซะ (ญี่ปุ่น) ชนะ มาร์ฟา โซโลเวอี (ออสเตรเลีย) 6-2, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7, โอ จียอน (เกาหลีใต้) ชนะ เคย์ เหยา เฉิง (ฮ่องกง) 6-2, 6-1
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย เจมส์ วันแฮร์เซเลอ แพ้ โอจิ มาโกโตะ (ญี่ปุ่น) 6-4, 6-7(4-7) และซูเปอร์ไทเบรก 3-10, ภูชิสส์ สุขใจ แพ้ ไทเซ อิจิคาวะ (ญี่ปุ่น) 2-6, 1-6