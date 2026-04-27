ไทยส่ง “ชลิดา” จอมพลังดาวรุ่งสู้ศึกนานาชาติที่กาตาร์

ร่วมส่งกำลังใจ ชลิดา เที่ยงดี จอมพลังหญิงหนึ่งเดียวของไทย ร่วมแข่งขันยกน้ำหนัก 2026 ยูนิเวอร์แซล เวทลิฟติ้งคัพ ที่ประเทศซามัวร์ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างสัมพันธภาพระหว่างทวีป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมให้กำลังใจ จ่าเอกหญิง สายพิณ เดชแสง ผู้ฝึกสอน และ ชลิดา เที่ยงดี นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย รุ่น 71 กิโลกรัมหญิง ที่เดินทางเข้าร่วมแข่งขันยกน้ำหนัก 2026 ยูนิเวอร์แซล เวทลิฟติ้งคัพ ( 2026 Universal Weightlifting Cup) ที่ประเทศซามัวร์ ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2569
นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนานักกีฬาให้มีความพร้อมในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างทวีปอีกด้วย
ในการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพ จัดการแข่งขันควบคู่กับอีก 2 รายการคือ โอเชียเนีย แชมเปี้ยนชิพส์ (Oceania Championships) และ การแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาเครือจักรภพระดับเยาวชนและยุวชน (Commonwealth Junior & Youth)