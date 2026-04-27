ไทยภาษีดีนานาชาติหนุนเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ไอโอซีล็อค 25 มิ.ย.นี้ ประกาศผลคัดเลือก

หลายชาติต่างยกมือสนับสนุนประเทศไทยลุ้นเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ประธานโอซีเอบินมาเข้าพบนายกรัฐมนตรีเอง พร้อมหนุนเต็มที่ ด้านประเทศไทยตอนนี้รอเพียงหนังสือรับรองจากรัฐบาล กับ หนังสือการันตีห้องพัก เท่านั้น ขณะที่คณะทำงานยูธโอลิมปิก เข้าใจดี เพราะอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ส่วนไอโอซี เตรียมประกาศผลคัดเลือกเจ้าภาพ อย่างเป็นทางการ 25 มิ.ย.นี้ ที่สวิตเซอร์แลนด์
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการฯ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ภายหลังจาก ชีค โจอัน บิน ฮาหมัด อัล-ทานี ประธานประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) และประธานโอลิมปิกแห่งประเทศกาตาร์ ได้เดินทางมาเข้าพบและร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรี ที่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล กล่าวว่า เมื่อช่วงสองวันก่อน ชีค โจอัน บิน ฮาหมัด อัล-ทานี ได้เดินทางมาที่ประเทศไทย โดยมี 2 เป้าหมาย คือ มาเยี่ยมเยือนโอลิมปิคไทย ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเพราะไทยเป็นประเทศที่ 2 ที่ท่านมาเยี่ยมเยือนหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานโอซีเอ และการมาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี
ในส่วนของโอลิมปิคไทยนั้น ได้มีการหารือกันหลายๆเรื่อง ทั้งการร่วมมือกันเรื่องของบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติในวันข้างหน้า ซึ่งเขาบอกว่าในอดีตยังน้อยเกินไป ไทยควรที่จะมีบทบาทมากกว่านี้ จัดเกมส์กีฬาจัดอะไรมากกว่านี้ ซึ่งตนก็รับฟังไว้แล้วก็บอกว่าก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบอกไปด้วยว่าอันที่จริงแล้วในประเทศไทย เรามีทีมเทควันโดที่ค่อนข้างจะแข็งแรง เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะส่งทีมนักกีฬามาอบรม มาฝึกซ้อมกับเรา เราก็ยินดี ซึ่งทางท่านชีคก็ยินดีอย่างยิ่งเช่นกัน
ประธานโอลิมปิคไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนั้น ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกเรื่องที่สำคัญและปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ซึ่งทางประธานโอซีเอ บอกว่าเขามีความหวังว่าอยากจะให้ยูธโอลิมปิกเกมส์ อยู่ที่ประเทศไทย อยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งท่านชีคพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่ ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ก็รับฟัง พร้อมสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่องของวันที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) จะตัดสินเจ้าภาพ ตลอดจนการเลือกเจ้าภาพมีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่ง ไอโอซี จะพิจารณาเลือกเจ้าภาพในการประชุมสมัชชาใหญ่ ในวันที่ 25 มิ.ย.69 ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี 3 ประเทศที่ผ่านเข้ารอบ คือ ชิลี, ปารากวัย และไทย
"ในวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรี ได้เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงคุณท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.อุตสาหกรรม) รวมทั้ง ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานโอลิมปิค ก็อยู่ด้วย ซึ่งเราก็เล่ารายละเอียดต่าง ๆ ให้นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ ซึ่งท่านก็รับปาก และจะมีการประชุมกันอีกครั้ง ก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงแนวทางของไทยต่อไป" บิ๊กเอ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ประเทศไทย ติดขัดปัญหาในส่วนใดบ้าง ซึ่งทาง ผศ.พิมล ตอบว่า เรื่องของหนังสือรับรองจากรัฐบาล รวมทั้งหนังสือการันตีห้องพัก จำนวน 5,000 ห้อง ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าทางคณะทำงานของยูธโอลิมปิกเกมส์ เขาก็เข้าใจดี เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล ตอนนี้ในส่วนของโอลิมปิคไทย รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ก็ต้องมาดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่อยากจะเรียนว่าประเทศไทย มีภาษีดีมาก ๆ หลายชาติก็อยากมาเมืองไทย เพราะเรามีข้อดีมากมายทั้งความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงเรื่องของวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยว และความปลอดภัยนั่นเอง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ, ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการฯ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ภายหลังจาก ชีค โจอัน บิน ฮาหมัด อัล-ทานี ประธานประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) และประธานโอลิมปิกแห่งประเทศกาตาร์ ได้เดินทางมาเข้าพบและร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรี ที่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล กล่าวว่า เมื่อช่วงสองวันก่อน ชีค โจอัน บิน ฮาหมัด อัล-ทานี ได้เดินทางมาที่ประเทศไทย โดยมี 2 เป้าหมาย คือ มาเยี่ยมเยือนโอลิมปิคไทย ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเพราะไทยเป็นประเทศที่ 2 ที่ท่านมาเยี่ยมเยือนหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานโอซีเอ และการมาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี
ในส่วนของโอลิมปิคไทยนั้น ได้มีการหารือกันหลายๆเรื่อง ทั้งการร่วมมือกันเรื่องของบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติในวันข้างหน้า ซึ่งเขาบอกว่าในอดีตยังน้อยเกินไป ไทยควรที่จะมีบทบาทมากกว่านี้ จัดเกมส์กีฬาจัดอะไรมากกว่านี้ ซึ่งตนก็รับฟังไว้แล้วก็บอกว่าก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบอกไปด้วยว่าอันที่จริงแล้วในประเทศไทย เรามีทีมเทควันโดที่ค่อนข้างจะแข็งแรง เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะส่งทีมนักกีฬามาอบรม มาฝึกซ้อมกับเรา เราก็ยินดี ซึ่งทางท่านชีคก็ยินดีอย่างยิ่งเช่นกัน
ประธานโอลิมปิคไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนั้น ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกเรื่องที่สำคัญและปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2030 ซึ่งทางประธานโอซีเอ บอกว่าเขามีความหวังว่าอยากจะให้ยูธโอลิมปิกเกมส์ อยู่ที่ประเทศไทย อยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งท่านชีคพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่ ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ก็รับฟัง พร้อมสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่องของวันที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) จะตัดสินเจ้าภาพ ตลอดจนการเลือกเจ้าภาพมีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่ง ไอโอซี จะพิจารณาเลือกเจ้าภาพในการประชุมสมัชชาใหญ่ ในวันที่ 25 มิ.ย.69 ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี 3 ประเทศที่ผ่านเข้ารอบ คือ ชิลี, ปารากวัย และไทย
"ในวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรี ได้เรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงคุณท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.อุตสาหกรรม) รวมทั้ง ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานโอลิมปิค ก็อยู่ด้วย ซึ่งเราก็เล่ารายละเอียดต่าง ๆ ให้นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ ซึ่งท่านก็รับปาก และจะมีการประชุมกันอีกครั้ง ก่อนจะแจ้งให้ทราบถึงแนวทางของไทยต่อไป" บิ๊กเอ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ประเทศไทย ติดขัดปัญหาในส่วนใดบ้าง ซึ่งทาง ผศ.พิมล ตอบว่า เรื่องของหนังสือรับรองจากรัฐบาล รวมทั้งหนังสือการันตีห้องพัก จำนวน 5,000 ห้อง ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าทางคณะทำงานของยูธโอลิมปิกเกมส์ เขาก็เข้าใจดี เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล ตอนนี้ในส่วนของโอลิมปิคไทย รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ก็ต้องมาดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่อยากจะเรียนว่าประเทศไทย มีภาษีดีมาก ๆ หลายชาติก็อยากมาเมืองไทย เพราะเรามีข้อดีมากมายทั้งความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงเรื่องของวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยว และความปลอดภัยนั่นเอง