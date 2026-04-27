ส.กีฬาทางน้ำฯ เตรียม อชก. ตั้งเป้าโปโลน้ำหญิงเหรียญทองแดง

พล.อ.สุพล จันทร์ผ่อง อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 สมาคมกีฬาทางน้ำฯ ที่โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน
ในที่ประชุมได้มีการสรุปงบดุลประจำปี 2568 รายได้ 85,874,604.95 บาท รายจ่าย 95,935,081.09 บาท รายจ่ายมากกว่ารายได้ 10,060,476.14 บาท และยังได้รับรองการเปลี่ยนตราของสมาคม
หลังจบการประชุม นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ตลอดปี 2568 สมาคมฯได้มีภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยภารกิจสำคัญ คือ การเป็นเจ้าภาพกีฬาทางน้ำและเตรียมนักกีฬาแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย ซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ทำได้ 11 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง และได้มีการเดินหน้าเตรียมพร้อมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆ ในปี 2569 อย่างต่อเนื่อง และได้มีการส่งผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ เข้ารับการอบรม และตัดสินในการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาทางน้ำโลกและสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชียอย่างต่อเนื่อง
นายธนาวิชญ์กล่าวถึงการเตรียมทีมในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม ของนักกีฬาทางน้ำไทย ทั้งว่ายน้ำ, โปโลน้ำ, กระโดดน้ำ และว่ายน้ำลีลา ว่า หลังจบซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปลายปีที่แล้ว ก็ได้ประชุมร่วมกับทุกชนิดกีฬาที่ได้โควต้าไปแข่งเอเชี่ยนเกมส์ เพื่อวางแผนร่วมกัน และได้เริ่มเก็บตัวไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยว่ายน้ำจะให้นักกีฬาที่ได้เหรียญทองซีเกมส์ วางแผนไปเก็บตัวในต่างประเทศไทย ส่วนกระโดดน้ำจะส่งไปซ้อมที่ประเทศจีน ขณะที่ว่ายน้ำลีลาไปเก็บตัวที่ประเทศอิตาลี ด้านโปโลน้ำจะเชิญทีมจากต่างประเทศมาฝึกซ้อมที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สัตหีบ ทั้งจากรัสเซีย, ฮังการี, จีน ส่วนเป้าหมายของโปโลน้ำ คือ ทีมหญิงจะต้องได้เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ เป็นครั้งในประวัติศาสตร์ให้ได้ เนื่องจากเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้อันดับ 4 มา ครั้งนี้ก็น่าจะต้องทำผลงานให้ดีกว่าเดิม