ปั่นทั่วทิศ จักรยานไทยยุค “เสธหมึก” ครองใจแฟนกีฬา

วันนี้ถ้าจะพูดถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งไทยและเทศได้แสดงพลังการเป็นเจ้าถนนหรือนักปั่นน่องเหล็กต้องยกให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯภายใต้การขับเคลื่อนของ “เสธหมึก”พลเอกเดชา เหมกระศรี เป็นกัปตัน
ที่กล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานฯเป็นหนึ่งในสมาคมที่มีผลงานโดดเด่นคงสืบเนื่องมาจากตัวชี้วัดที่พิสูจน์ได้คงมาจากการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณะก็อาจเป็นเพราะว่า “เสธหมึก” เป็นหนึ่งในบุคลที่เข้าใจ เข้าถึงในบริบทของการสื่อสารประกอบกับขุมกำลังหรือคนข้างกายเป็นทีมงานที่ใช้การสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
ประกอบกับวันนี้โลกอยู่ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนหรือโลกในยุคดิจิทัลสมาคมกีฬาแห่งนี้ จึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสื่อสารกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารให้คอกีฬาทั่วทิศได้รับทราบ
เมื่อพูดถึงการสื่อสารกับสมาคมกีฬาหากส่องไปที่ผลงานของสมาคมต่างๆต้องยอมรับว่าหลายสมาคมก็ล้วนแต่มีผลงานเช่นกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายสมาคมขาดการสื่อสารจึงทำให้สมาคมนั้นๆดูจะไม่ค่อยมีกิจกรรมหรือผลงานให้จับต้องได้ในเชิงประจักษ์
ย้อนกลับมาที่ผลงานโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันหรือการปั่นทั่วทิศที่สมาคมนักปั่นน่องเหล็กดำเนินการนั้นหากผู้สนใจเข้าไปที่เว็ปไซต์ของสมาคมหรือติดตามผลงานผ่านหน้าสื่อทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเห็นว่านับแต่ย่างเข้าสู่ศักราชปี 2569 “เสธหมึก”และทีมงานเดินหน้าจัดการแข่งขันหรือเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ “ปั่นทั่วทิศ” ผ่านรายการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งเมื่อส่องไปดูปฏิทินเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้พบว่ากิจกรรมแรกในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2569 สมาคมเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย (สนาม 2) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนสิริกิต์”ณ สนามเวโลโดรม หัวหมาก กทม.
และในเดือนเดียวกันก็มีกิจกรรมการแข่งขันอีกหลายรายการจนมาปิดท้ายที่จัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย (สนาม 3) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ควีนสิริกิต์” ระหว่างวันที 29-31 พฤษภาคม 2569 สนามเวโลโดรม หัวหมาก กทม.เช่นเดิม
ทั้งหมดทั้งมวลที่มีการปันความคิดในวันนี้ โดยส่องไปสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯเพราะสมาคมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสมาคมคุณภาพชั้นนำ
ที่สำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติที่ผ่านมาทัพนักปั่นน่องเหล็กทีมชาติไทยภายใต้ผลักดันของ “นายกคนเหล็ก” อย่าง “เสธหมึก” และทีมงานก็ผนึกพลังร่วมด้วยการสร้างความสุขให้คอกีฬาชาวไทยรวมทั้งสร้างชื่อและเกียรติประวัติให้ประเทศมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
และเหนืออื่นใดในการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในหลายครั้งที่ผ่านมาเมื่อถามถึงสมาคมกีฬาที่มีผลงานเข้าตาประชาชน จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างจะเทหรือยกให้สมาคมกีฬาจักรยานเป็นหนึ่งในสมาคมที่ติดโผและนั่งอยู่ในใจของแฟนกีฬามาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้การาบริหารจัดการกีฬาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกจะไม่เหมือนเดิม จึงจำเป็นที่ “จอมทัพ” หรือนายกสมาคมจะต้องแสดงให้เห็นถึง VISION และภาวะผู้นำที่มุ่งมั่นเพื่อวงการกีฬาไทย
จริงอยู่ถึงแม้ทุกสมาคมฯจะมีการเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ตาม แต่ถ้าไร้ซึ่งการสื่อสารให้เจ้าของประเทศในฐานะผู้เสียภาษีอุดหนุนสมาคมฯได้รับทราบก็คงไม่สอดคล้องกับบริบทของการบริหารจัดการกีฬาในยุดดิสรัปชั่น
ซึ่งวันนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯภายใต้จอมทัพที่นำโดย“เสธหมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี ก็เดินหน้าไปหลายลี้แล้ว
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร