“ซาร์โก” ควบ Honda RC213V ดวลกลุ่มหน้าสุดมันส์ ก่อนคว้าท็อป 7 โมโตจีพี เฮเรซ

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 4 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบเมนเรซ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิโต เด เฮเรซ - อังเคล นิเอ็ตโต ประเทศสเปน ชิงชัยทั้งสิ้น 25 รอบสนาม
โดยเรซนี้รถแข่ง Honda RC213V ของ ฮอนด้า มีลุ้นที่จะไล่ล่าอันดับบนโพเดียมอย่างเต็มตัวจาก “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสเจ้าของหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ซึ่งได้เริ่มเกมจากกริดที่ 2 ในแถวหน้า
“ซาร์โก” เปิดเกมอย่างร้อนแรงและไล่บี้กับกลุ่มหน้าอย่างสุดมันส์ แสดงถึงศักยภาพที่ดีขึ้นของรถแข่ง Honda RC213V ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับ 7 ด้วยเวลารวม 41 นาที 1.900 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 13.039 วินาที คว้า 9 แต้มจากสนามนี้ได้สำเร็จ
ขณะที่ “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี เริ่มเกมจากกริดที่ 15 บิดเข้าเส้นชัยอันดับ 13 ตามผู้ชนะ 26.871 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 ที่แม้จะโดนลงโทษ “ดับเบิลลองแล็ป” ก็ยังเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 เก็บแต้มให้ตัวเองจากเรซสุดหิน
ด้านรุกกี้ชาวบราซิเลียนอย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” เจ้าของรถแข่งหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ซึ่งต้องออกตัวจากกริดสุดท้าย โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจไล่บดกับกลุ่มหลัง ก่อนจะขยับขึ้นมาจบเรซในอันดับ 17 ตามหลังหัวแถว 36.656 วินาที
หลังผ่านการแข่งขัน 4 สนามแรกของฤดูกาล สถานการณ์บนตารางแชมเปี้ยนชิพยังคงเข้มข้น โดย “มารินี”
รั้งอันดับ 12 มีทั้งสิ้น 27 แต้ม ตามด้วย “ซาร์โก” ในอันดับ 14 มี 24 แต้ม, “โมเรร่า” อันดับ 17 มี
9 แต้ม และ “เมียร์” ในอันดับ 18 มี 4 แต้ม
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคมนี้ ในรายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ ที่ สนาม เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส
