True5G ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามอันทรงคุณค่า Miss World Thailand 2026 Presented by True5G ส่งต่อพลังผู้หญิงไทยผ่านการสื่อสารแห่งอนาคต ขับเคลื่อนความงาม “The World is TRUE” ให้เปล่งประกายบนเวทีโลก
ในยุคที่ “ความงาม” ไม่ได้วัดกันเพียงภาพลักษณ์ แต่คือพลังของความคิด ความกล้า และหัวใจ เวทีนางงามจึงไม่ใช่เพียงการประกวด แต่คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้เปล่งเสียง ถ่ายทอดตัวตนและส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมอย่างมีความหมาย…บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร ต่อยอดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง กับการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการประกวด Miss World Thailand 2026 ภายใต้แนวคิด “The World is TRUE” ตอกย้ำจุดยืนของ True5G ที่เชื่อว่า “ความงามที่แท้จริง” คือพลังของหัวใจ ความคิด และการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน จุดประกายแรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงในสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ Telecom-Tech Company ได้นำศักยภาพด้านโครงข่ายอัจฉริยะเทคโนโลยี AI ความปลอดภัยไซเบอร์ และระบบนิเวศน์ดิจิทัลเข้ามาเติมศักยภาพให้เวทีนี้ก้าวไกลกว่าการประกวด สู่การเป็นเวทีที่ช่วยเปล่งเสียงให้สามารถสื่อสารได้อย่างทรงพลัง พร้อมเชื่อมต่อทุกเรื่องราวจากประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก
ทั้งนี้ TPNGTERO ผู้จัดการประกวด Miss World Thailand 2026 ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 23 คนอย่างเป็นทางการ ณ Cloud 11 Bangkok เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวไทยไปชิงตำแหน่ง “มงฟ้า” บนเวที Miss World 2026 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 5 กันยายนนี้ โดยความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อร่วมกันระหว่าง True5G และเวที Miss World Thailand ว่าเทคโนโลยีและความงามสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมได้ เมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยหัวใจ ความรับผิดชอบ และจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “True5G เชื่อว่าทุกความกล้า ทุกความฝัน และทุกหัวใจ ล้วนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก ความงามที่แท้จริงจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่มองเห็น แต่คือพลังของการสื่อสารที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย ภายใต้แนวคิด ‘The World is TRUE’ True5G มองโลกใบนี้ในฐานะโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมถึงกัน โลกที่ความจริงใจ ความเชื่อ และพลังของผู้คนสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจจากหนึ่งหัวใจไปสู่ผู้คนนับล้าน ผ่าน 3 พันธกิจสำคัญ ได้แก่ Inspiring Hearts การจุดประกายหัวใจให้ทุกเรื่องราวมีความหมายและทุกเสียงมีพลัง Empowering Possibilities การใช้ศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ True5G, AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เปิดพื้นที่ให้ทุกความฝันเติบโตและขยายศักยภาพของผู้หญิงไทยสู่เวทีโลก และ Protecting the World การใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบเพื่อเชื่อมโยงสังคมอย่างปลอดภัย พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยไซเบอร์ผ่าน True CyberSafe รวมถึงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลและ AI Literacy ให้คนไทย เวที Miss World Thailand 2026 จึงไม่ใช่เพียงการค้นหาผู้หญิงที่งดงามที่สุด แต่คือการค้นหาผู้หญิงที่มีความคิด ความกล้า และหัวใจที่พร้อมสร้างคุณค่าให้โลก ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อน Shared Purpose ระหว่าง True5G และ Miss World Thailand อย่างชัดเจนว่า เทคโนโลยีและความงามสามารถบรรจบกันเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงผู้คน ความรู้สึก โอกาส และความหวัง เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมอย่างยั่งยืน”
True5G พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการเสริมศักยภาพการสื่อสารของการประกวด Miss World Thailand 2026 Presented by True5G ให้เข้าถึงผู้คนในทุกมิติ ถ่ายทอดทุกโมเมนต์ของผู้เข้าประกวดให้กลายเป็นเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ พร้อมผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทยและเสน่ห์ความเป็นไทยให้เปล่งประกายบนเวทีโลกอย่างสง่างาม เพราะทุกเสียงล้วนมีความหมาย ทุกความฝันควรมีพื้นที่ และทุกการเชื่อมต่อสามารถกลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน โดยผู้ชมสามารถติดตามเส้นทางการประกวดตั้งแต่ช่วงเก็บตัว ทั้งความน่ารัก ความมุ่งมั่น และพัฒนาการของผู้เข้าประกวด ได้ทาง TrueVisions NOW, TrueID, YouTube: TPNG และ Facebook: Miss World Thailand ก่อนร่วมลุ้นค่ำคืนสำคัญของรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ เพื่อค้นหาผู้หญิงไทยผู้พร้อมคว้า “มงฟ้า” และส่งต่อความงามที่มีความหมายสู่สายตาโลก โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรอบตัดสินได้ทาง TrueVisions NOW และ TrueID
