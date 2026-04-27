"เวมบานยามา" หายสมองกระเทิอน "สเปอร์ส" ขึ้นแท่น 3-1

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส เอาชนะ ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ขาดลอย 114-93 ขึ้นนำ 3-1 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ ที่สนามโมดา เซ็นเตอร์ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน ตามเวลาไทย
เกมนี้ ซาน อันโตนิโอ ได้ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดความหวัง หายจากอาการสมองกระทบกระเทือนเกม 2 เหมา 27 แต้ม 11 รีบาวน์ด 7 บล็อก และ ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย ส่องอีก 28 แต้ม ก่อนเตรียมปิดซีรีส์ที่บ้าน วันที่ 29 เม.ย. (ไทย)
สเปอร์ส ประกาศ เวมบานยามา ดีกรีผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยม 2026 จะคืนสนามหลังผ่านมาตรการควบคุมผู้เล่นคอนคัสชันของ NBA ประมาณ 1 ชั่วโมง
สเปอร์ส ตามหลัง 17 แต้มช่วงพักครึ่ง แต่ตามตีเสมอ 74-74 ควอเตอร์ 4 และ ฟ็อกซ์ กับ เคลดอน จอห์นสัน สำรองยอดเยี่ยม ยิง 3 คะแนน 2 ลูกติดต่อกัน ทิ้งห่าง 90-77 เหลือเวลา 7 นาที 14 วินาที
ถัดมา จอห์นสัน ดังค์ตอกฝาโลง 101-81 เหลือเวลา 4 นาที 31 วินาที
ด้าน ปอร์ตแลนด์ ได้ เดนี อัฟดิยา แบกทีม 26 แต้ม โดยมีช่วงอารมณ์ร้อน ผลัดกันผลักกับ สเตฟอน แคสเซิล การ์ด สเปอร์ส โดนจับฟาวล์เทคนิกทั้งคู่
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟ รอบแรก
สายตะวันออก
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ โตรอนโต แร็พเตอร์ส 89-93 (เสมอกัน 2-2 เกม)
บอสตัน เซลติกส์ ชนะ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 128-96 (บอสตัน ขึ้นนำ 3-1 เกม)
สายตะวันตก
แอลเอ เลเกอร์ส แพ้ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ 96-115 (เลเกอร์ส ขึ้นนำ 3-1 เกม)