"เนลลี" คว้าแชมป์เชฟรอนฯ แซง "อาฒยา" ขึ้นมือ 1 โลก

เนลลี คอร์ดา นักกอล์ฟหญิงชาวอเมริกัน คว้าแชมป์เมเจอร์สมัยที่ 3 ของอาชีพ รายการ แอลพีจีเอ เชฟรอน แชมเปียนชิป วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน กลับคืนมือ 1 ของโลก
โปรวัย 27 ปี กุมความได้เปรียบ 5 สโตรก ก่อนออกรอบวันสุดท้าย แล้วทำสกอร์เพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวม 18 อันเดอร์พาร์ 270 ฉลองแชมป์เมเจอร์แรกของฤดูกาล 2026 ขณะที่ หยิน รั่วหนิง กับ ปภังกร ธวัชธนกิจ จบอันดับ 2 ร่วม สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 275
เนลลี ปิดฉากทัวร์นาเมนต์โดยขึ้นนำตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย ที่สนามเมโมเรียล ปาร์ก พาร์ 72 เมืองฮุสตัน กลายเป็นผู้เล่นคนที่ 3 รอบ 50 ปี คว้าแชมป์เมเจอร์ หลังขึ้นนำแต่ละรอบมากกว่า 1 สโตรก
ชัยชนะของ เนลลี ยังทำให้เธอรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมฤดูกาล 2026 โดยคว้าแชมป์แรกของปี ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปียนส์ และจบอันดับ 2 อีก 3 รายการ
เนลลี จะขยับจากอันดับ 2 ของโลก ขึ้นอันดับ 1 ของโลก แทน อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟชาวไทย ที่ไม่ผ่านตัดตัวสัปดาห์นี้