"อเล็กซ์" ป้องแชมป์ที่เฆเรซ หยุดสถิติ "เบซเซคคี" ชนะรวด

อเล็กซ์ มาร์เกวซ นักบิดสังกัด เกรซินี คว้าแชมป์ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโตจีพี รายการ สแปนิช กรังปรีซ์ ที่สนามเฆเรซ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน หยุดสถิติชนะรวดของ มาร์โก เบซเซคคี จาก อาพริเลีย
มาร์ค มาร์เกวซ เจ้าของโพล โพซิชัน ล้มตั้งแต่รอบแรก ขณะที่ อเล็กซ์ น้องชาย ป้องกันแชมป์ที่เฆเรซ โดยผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่า เบซเซคคี 1.903 วินาที
อย่างไรก็ตาม เบซเซคคี นักบิดชาวอิตาเลียน เก็บเพิ่ม 20 แต้ม รวมมี 101 แต้ม ขึ้นนำตารางคะแนนสะสม ประเภทบุคคล ทิ้งห่างอันดับ 2 ฆอร์เก มาร์ติน เพื่อนร่วมทีม ซึ่งจบเรซนี้อันดับ 4 อยู่ 11 แต้ม
ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ สังกัด วีอาร์ 46 เข้าเส้นชัยอันดับ 3 เก็บเพิ่ม 16 แต้ม รวมมี 71 แต้ม ขึ้นอันดับ 3 ของตาราง
สนาม 5 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ กรังปรีซ์ ออฟ ฟรองซ์ ที่สนามเลอ มังส์ วันที่ 8-10 พฤษภาคม