รณยุทธฯได้ 29 ทีมชาติลุยศึกลูกซองโลก "สมเกียรติ"แชมป์คลาสสิกปืนสั้นนานาชาติ

พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.69 สมาคมฯได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการปรับระเบียบข้อบังคับของการรับรองสมาชิกขึ้นใหม่ รวมถึงการรับรองของผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรอง และการสอบประวัติขึ้นใหม่ แล้วก็ได้คุยกันในเรื่องปฎิทินการแข่งขันของปีนี้ ได้มีการปรับเพื่อให้เกิดความสะดวกกับนักกีฬาที่จะต้องแข่งกีฬาของส่วนกลางต่างๆ เช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และปรับรายการของสมาคมฯที่ปีนี้ขอจัดการแข่งขันกันมาทั่วประเทศเลยทีเดียว
นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ กล่าวอีกว่า ในการประชุมดังกล่าวได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติเพื่อสู้ศึกชิงแชมป์โลกปืนลูกซองรณยุทธ ที่ประเทศกรีซในเดือนกันยายนนี้ โดยนักกีฬาทั้งหมดมีจำนวน 29 คนในรุ่นต่างๆ รวมทั้งประกาศแต่งตั้ง นายทศพร หงสนันท์ อุปนายกฯ เป็นผู้จัดการทีม และคณะทำงานรวม 5 คน สมาคมฯคาดว่านักกีฬาชุดนี้ซึ่งมีการพัฒนาฝีมือที่ดีขึ้นมากจะทำผลงานในรายการชิงแชมป์โลกได้ดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอน
ด้านการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ในรายการ "THPSA Handgun Championship 2026" Level 3 /1 ที่สนามแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.69 โดยมีนักกีฬาจาก 8 ชาติและ 2 เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 204 คนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมือปืนไทยสามารถทำผลงานได้ดี สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ถึง 10 รายการ ดังนี้
ประเภทคลาสสิก โอเวอร์ออล ชาย นายสมเกียรติ ดอนทองแดง, ประเภทโอเพ่น โอเวอร์ออล ชาย นายธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์, หญิง นางสาวมินตรา ปราโมทย์, ประเภทออฟติคส์ โอเวอร์ออล ชาย นายคเชน เจียกขจร, ประเภทโปรดักชั่น โอเวอร์ออล ชาย นายณัฐภูมิ กมลวงษ์, หญิง นางสาวมนัสนันท์ อริยรัตนหิรัญ, ประเภทโปรดักชั่น ออฟติคส์ โอเวอร์ออล ชาย นายพีรณัฐ ตันไพเราะห์, หญิง นางสาวปัทมาพร เชี่ยวชัยวัฒนากุล, ประเภมสแตนดาร์ด โอเวอร์ออล ชาย นายจรัสพรต ศรีรัฐนันท์, หญิง นางสาวภราพร กิตติวัณณะกุล