สาวไทยทุบสเปน 5-0 การันตีเข้า 8 ทีมแบดมินตันทีมโลก 2026 ทีมชายพ่ายอินโดฯ 2-3 ลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้าย

ทีมแบดมินตันหญิงไทย ที่นำโดย “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก พาทีมเก็บชัยชนะเหนือ สเปน 5-0 คู่ ในการลงสนามแมตช์ที่ 2 ของสายดี แบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลก "โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026 ที่เมืองฮอร์เซนส์ ประเทศเดนมาร์ก เมื่อ 26 เม.ย.69
ทีมสาวไทยเก็บชัยชนะ 2 นัดรวด (นัดแรกชนะบัลแกเรีย 3-2 คู่) การันตีผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้ว อย่างไรก็ตามทีมสาวไทย ยังเหลือแมตช์สุดท้ายที่ต้องลงเล่นกับเกาหลีใต้ เพื่อชิงอันดับที่ 1 ในสายต่อไป โดยเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม จะมีขึ้นวันที่ 28 เม.ย.นี้ เวลา 23.00
ด้านทีมแบดมินตันชายไทย แม้จะออกนำไปก่อนจาก “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก ในประเภทเดี่ยว มือ 1 ที่เอาชนะ โจนาธาน คริสตี้ มือ 5 ของโลก สุดมัน 2-1 เกม แต่ทว่าสุดท้าย ถูกอินโดนีเซีย แซง ทำให้พ่ายไป 2-3 คู่ ในแมตช์ที่ 2 ของรอบแบ่งกลุ่ม สายดี ส่งให้แข่ง 2 แมตช์ ชนะ 1 แพ้ 1 ยังต้องลุ้นเข้ารอบในแมตช์สุดท้าย โดยไทยจะพบกับแอลจีเรีย วันที่ 28 เม.ย.นี้ เวลา 23.00 น. ส่วน อินโดนีเซีย ชนะ 2 แมตช์รวด การันตีผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย แน่นอนแล้ว