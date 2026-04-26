"ซาเว" ปอดเหล็กคนแรก วิ่งมาราธอนจริงต่ำกว่า 2 ชั่วโมง

เซบาสเตียน ซาเว กับ โยมิฟ คีเจลชา สร้างประวัติศาสตร์กีฬาวิ่งมาราธอน โดยทำเวลาต่ำกว่า 2 ชั่วโมงในรายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ซาเว วัย 29 ปี ชาวเคนยา จารึกสถิติใหม่ของวงการกรีฑา หลังเข้าเส้นชัยรายการ ลอนดอน มาราธอน เวลารวม 1 ชั่วโมง 59 นาที 30 วินาที นับเป็นผลงานอันน่าทึ่ง ซึ่งน้อยคนสามารถทำได้
ยิ่งกว่านั้นอันดับ 2 คีเจลชา จาก เอธิโอเปีย ซึ่งลงแข่งแบบมาราธอนครั้งแรก ทำเวลาต่ำกว่า 2 ชั่วโมงเช่นกัน โดยเข้าเส้นชัยเวลา 1 ชั่วโมง 59 นาที 41 วินาที
จาค็อบ คิปลิโม จาก อูกันดา จบอันดับ 3 เวลารวม 2 ชั่วโมง 28 วินาที
ปอดเหล็กทั้ง 3 คน ทุบสถิติโลกเดิมอย่างเป็นทางการของมาราธอนชายของ เคลวิน คิปทัม จาก เคนยา ทำไว้ 2 ชั่วโมง 35 วินาที รายการ ชิคาโก มาราธอน เดือนตุลาคม 2023
ก่อนหน้า เอเลียด คิปโชเก นักวิ่งระยะไกลชาวเคนยา วิ่งระยะทาง 26.2 ไมล์ โดยทำเวลาต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ในอีเวนท์ทดลองจัดโดย อินีออส ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แต่ไม่ได้บันทึกสถิติโลก เนื่องจากอาศัยเพซเซ็ตเตอร์ (กลุ่มนักวิ่งประกบหน้า-หลังเพื่อควบคุมความเร็ว) ช่วยเหลือ