“แจ๊ส” จบที่ 3 สิงคโปร์ โอเพ่นฯ “ฮัม” คว้าแชมป์แบบไม่พลิกโผ

โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 3 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ “สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส” ที่สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ขณะที่ จองวู ฮัม โปรชาวเกาหลีใต้ จบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 268 คว้าแชมป์ไปครองแบบนำรวดม้วนเดียวจบ
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นเนล ซีรีส์ รายการที่สองของปี “สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส” และเป็นรายการที่สี่ของเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท ณ สนามเซนโตซา กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส ระยะ 7,411 หลา พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบมาได้ 13 คน ขณะที่แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 11.5 ล้านบาท
วันสุดท้ายของการชิงชัยปรากฎว่ามีฝนฟ้าคะนองทำให้การแข่งขันต้องหยุกพักเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 45 นาที และเป็น จองวู ฮัม โปรชาวเกาหลีใต้ ผู้นำมาตลอดสามวัน รักษาฟอร์มดีต่อเนื่อง หวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสีย 1 ดับเบิ้ลโบกี้ จบด้วยสกอร์รวม จบ 16 อันเดอร์พาร์ 268 คว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นครั้งแรก โดยทำสกอร์เหนือ คาเมรอน จอห์น จากออสเตรเลีย สองสโตรค นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้รับสิทธิไปแข่งขันศึกเมเจอร์รายการ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 154 ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล ประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคม ในฐานะผู้ทำผลงานดีสุดสองอันดับแรกจากรายการ สิงคโปร์ โอเพ่น พรีเซนเต็ดบาย เดอะ บิสซิเนส ไทม์ส
ขณะที่นักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดเป็น โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2019 ที่รอบสุดท้ายหวด 1 อีเกิ้ลที่หลุม 4 พาร์ 5 กับอีก 4 เบอร์ดี้ แต่เสียไป 3 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวมสี่วัน 9 อันเดอร์พาร์ 275 รั้งอันดับ 3 ร่วมกับ โฆเซ่ บัลเยสเตอร์ ผู้เล่นจากลิฟกอล์ฟชาวสเปน และ โทโมฮิโร อิชิซากะ จากญี่ปุ่น รับเงินรางวัลไปคนละ 112,666 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.9 ล้านบาท
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ เจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ 7 รายการ เผยว่า “เกมวันนี้ถือว่าเกือบดี แต่พอหลังจากที่เกมต้องหยุดพักไปก็หาฟิลไม่ได้ จนมาถึง 3-4 หลุมสุดท้ายจึงจะหาฟิลได้ แต่ก็สายไปหน่อย หลุมที่ได้อีเกิ้ลคือตีไปอยู่แฟร์เวย์ ไม่มีอะไรมาก ตีไปออนแล้วพัตต์ไกลลง ถือว่าเป็นหลุมที่ดี และเกมกำลังมา แต่ก็ต้องเบรกยาว พอกลับมาทำให้สะดุดนิดหน่อย ยังดีที่เรียกเกมคืนกลับมาได้ จบในท็อปสามก็ถือว่าไม่แย่มาก โดยรวมถือว่าตีดีแต่ก็ผิดหวังนิดหน่อยเพราะถ้าพัตต์ดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็ยังพอมีหวังกว่านี้”
ทางด้าน ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ แชมป์เอเชียน ทัวร์ 4 รายการ มาแรงวันสุดท้ายหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 ขึ้นมาจบอันดับ 6 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 276 ขณะที่ สดมภ์ แก้วกาญจนา อดีตแชมป์ปี 2022 เก็บได้ 2 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสี่วันมี 5 อันเดอร์พาร์ 279 อยู่ในกลุ่มอันดับ 17 ร่วม โดยมี อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ ที่ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 70 ตามมาที่อันดับ 26 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 280
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ธาวิท พลไทย (68) และ ฉ่างไท้ สุดโสม (69) สกอร์รวมคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 281 อันดับ 33 ร่วม, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (71) สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 282 อันดับ 37 ร่วม, แดนไท บุญมา (71) สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 283 อันดับ 43 ร่วม