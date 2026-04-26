ฟันดาบไทยรวมใจสมาชิก 31 ชมรมถกแผนปี 69 ชูยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศ-ยกระดับผู้ตัดสินสู่นานาชาติ

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงชมรมสมาชิกกว่า 31 ชมรม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
ในที่ประชุม ได้รายงาน ตลอดปีที่ผ่านมา ได้เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปถึงแผนการพัฒนานักกีฬาฟันดาบไปสู่ความเป็นเลิศ และเตรียมการสรรหาผู้ตัดสินกีฬาฟันดาบเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟันดาบนานาชาติ FIE
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 ทางสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ยังได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวกีฬาฟันดาบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบถึงปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเพื่อนชมรมสมาชิกด้วยกัน
สำหรับรายการแข่งขันกีฬาฟันดาบที่จัดโดย สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นรายการสำหรับรุ่นทั่วไป รายการ TFF Super Series 2026 สนามที่ 1 ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทเอเป้บุคคลชาย/หญิง ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5