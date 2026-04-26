ดราม่ากรีฑาชายหาด ไทยยื่นร้องฝ่ายจัดฯ ปมเปลี่ยนกติกาวิ่งผลัดชายนาทีสุดท้าย

ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 รุดทำหนังสือร้องเรียนและขอคำชี้แจงจากฝ่ายจัดกรีฑาเจ้าภาพ เปลี่ยนกติการับ-ส่งไม้เฉพาะวิ่งผลัด 4 คูณ 60 เมตรชายกระทันหันก่อนแข่งไม่กี่นาที จากเดิมรับในระยะ 3 เมตร มาเป็นยืนหลังเส้น 60 เมตรก็แตะรับได้เลย ทำทีมไต้ฝุ่นไทยพลาดเหรียญทองทั้งที่เป็นทีมเต็ง ส่วนนักวิ่งจีนลิ่วเข้าวินสบาย เผยเป็นการปล้นชัยชนะกลางวันแสกๆแดดจัดๆ เพราะนักวิ่งไทยไม่ได้วางแผนและเตรียมรับมือไว้เลย ส่วนทีมหญิงกลับใช้กติกาที่แจ้งในวันประชุมผู้จัดการทีม
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" กล่าวถึงผลงานของทัพนักกรีฑาชายหาดไทยว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมกรีฑาชายหาดไทยที่สามารถทำผลงานคว้ามา 3 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน ถือเป็นผลงานที่ดีที่การันตีมาตรฐานฝีเท้าของนักกรีฑาไทยที่อยู่ในระดับต้นๆของเอเชีย แต่ก็น่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งและเป็นสิ่งที่ถือว่าไม่ยุติธรรมกับทีมวิ่งผลัด 4 คูณ 60 เมตรชาย ด้วยฝีเท้านักวิ่งไทยควรจะได้เหรียญทองรายการนี้ แต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อกรรมการเจ้าภาพ จีน ได้มีการมาแจ้งเปลี่ยนกติกาการรับ-ส่งไม้ ใหม่ในห้องรายงานตัวนักกีฬาก่อนลงสนามไม่กี่นาที จากเดิมที่มีการเปลี่ยนในวันประชุมทีมคือให้รับ-ส่งไม้ในระยะ 3 เมตร ซึ่งในการแข่งขันของทีมผลัดหญิงก็ยังใช้กติกานี้ แต่พอทีมหญิงเราได้เหรียญทอง มาถึงทีมชายกลับมีการเปลี่ยนกติกาในระหว่างรายงานตัว คือยกเลิก 3 เมตร กลายเป็นวิ่งไปแตะมือหลังเส้น 60 เมตรได้เลย สร้างความงุนงงให้กับทุกๆทีม เท่ากับ ทีมเจ้าภาพได้เปรียบคนอื่นไม้ละ 5 เมตร เพราะทีมอื่นๆก็ยังคงแข่งบนกติกาที่ตกลงกันในที่ประชุมทีม
"การเปลี่ยนกติกากระทันหันมีผลทำให้ทีมนักกีฬาไทยและทีมอื่นๆสับสน เพราะไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ไม่ได้วางแผนเตรียมตัวซ้อมแบบนี้ ในระหว่างแข่งนักกีฬาทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่ด้วยความสับสนที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการวิ่งและทำให้เข้าเส้นชัยเป็นที่สอง ส่วนนักกีฬาเจ้าภาพ ผมก็ไม่รู้ว่ารู้ล่วงหน้าหรือมารู้พร้อมกับทีมอื่นเช่นกัน ก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ได้เหรียญทองไป"
หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย กล่าวอีกว่า ในเรื่องนี้ตนในฐานะหัวหน้านักกีฬาไทยกำลังหารือกับทีมกรีฑาไทย จะทำหนังสือร้องเรียนไปยังฝ่ายจัดการแข่งขัน เพื่อขอคำชี้แจงและให้เกิดการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและทำให้เกิดมาตรฐานที่ดีกับการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ต่อไป