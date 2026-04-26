"ธฤตา" ล้มมือวางแบบไม่เสียเซต ศึกหวดไอทีเอฟที่เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ชายและหญิง สัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 2569 ณ สนามเทนนิส ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไฮไลท์วันแรก เทนนิสหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก "น้องอิ๊ก" ธฤตา หงษ์หยก ดาวรุ่งไทย วัย 16 ปี ที่ยังไม่มีอันดับโลก สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ คริสติน่า โดดาจ สาวออสเตรเลีย วัย 19 ปี มือ 499 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง และมือวาง 6 ของรอบคัดเลือก ได้แบบไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0
ธฤตา ทะยานสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย เข้าไปชิงโควตารอบเมนดรอว์ กับ เจมม่า คาร์บิส นักหวดจากออสเตรเลีย มือ 1773 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง และยังเป็นมือวาง 16 ของรอบคัดเลือก
ด้านเทนนิสชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 975,600 บาท ในประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ภูชิสส์ สุขใจ นักเทนนิสไทย วัย 19 ปี ที่โชคดีขยับจากนักกีฬาสำรองได้ลงสนามแข่งขัน ก็ประเดิมผลงานได้ดีเช่นกัน โดยเอาชนะ อเล็กเซย์ วิดูนอฟ นักหวดวัย 19 ปี ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ภูชิสส์ ฉลุยสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย พบกับ ไทเซ อิจิคาวะ มือวาง 1 จากญี่ปุ่น และมือ 852 ของโลก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ภัทรวดี ชนะวงศ์ ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ 4-6, 7-6(2) และซูเปอร์ไทเบรก 12-10, อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน ชนะ ทาเลีย ตูอาเตา (นิวซีแลนด์) 1-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9, ธนัชพร ยังโหมด ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม 6-2, 6-1, โยษิตา ศรีพร แพ้ เจมม่า คาร์บิส (ออสเตรเลีย) 0-6, 5-7, กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ แพ้ เชลซี สเตอร์จิโอปูลอส (ออสเตรเลีย) 0-6, 3-6
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ ภพธรรม ศรีวงษ์ 6-2, 6-4, ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ แพ้ ไทเซ อิจิคาวะ (ญี่ปุ่น) 0-6, 2-6, วีรวิชญ์ กำพุฒ แพ้ จุมเปอิ ยามาซากิ (ญี่ปุ่น) 0-6, 0-6, ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ แพ้ โอ ชานยอง (เกาหลีใต้) 5-7, 4-6, คมธัช กิตตโชค แพ้ เจสซี เดลานีย์ (ออสเตรเลีย) 0-6, 4-6, ริว โกฏิกุล แพ้ ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) 1-6, 2-6