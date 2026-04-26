"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จับมือ เมืองพัทยา จัดการแข่งขัน "Thailand Extreme Fest 2026" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2569 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ 3 สนามแข่งขันหลัก ได้แก่ เซ็นทรัลพัทยา, ไทย เวคพาร์ค พัทยา และเขาพระตำหนัก เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้พัฒนาฝีมือและเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับ รวมถึงเป็นรายการสำคัญสำหรับการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนี้ด้วย
นายโรจด์ เมืองครุธ นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เผยว่า "เป็นปีที่ 3 สำหรับการจัดงาน ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส โดยในปีนี้ ถือเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมประเทศไทย คัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 นอกจากนั้นยังมีประเทศอีก 7 ประเทศทั่วโลก ตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน คาดว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุก และเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ เพราะนักกีฬาไทยหลายคนเป็นที่ยอมรับ และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมมาในการแข่งขันระดับนานาชาติ"
โดย ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026 มีการแข่งขันชิงชัยรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ Skateboard, BMX, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Cable Wake Skate, Cable Wakeboard และ Skateboard Downhill โดยปีนี้มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7 ประเทศทั้ง อินเดีย, ฟิลิปปินส์, ภูฎาน, เมียนมา, ฮ่องกง, รัสเซีย และ อังกฤษ