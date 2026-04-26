"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จับมือ เมืองพัทยา จัดการแข่งขัน "Thailand Extreme Fest 2026" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2569 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ 3 สนามแข่งขันหลัก ได้แก่ เซ็นทรัลพัทยา, ไทย เวคพาร์ค พัทยา และเขาพระตำหนัก เพื่อเป็นเวทีให้นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้พัฒนาฝีมือและเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับ รวมถึงเป็นรายการสำคัญสำหรับการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนี้ด้วย

นายโรจด์ เมืองครุธ นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เผยว่า "เป็นปีที่ 3 สำหรับการจัดงาน ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส โดยในปีนี้ ถือเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมประเทศไทย คัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 นอกจากนั้นยังมีประเทศอีก 7 ประเทศทั่วโลก ตอบรับเข้าร่วมแข่งขัน คาดว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุก และเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ เพราะนักกีฬาไทยหลายคนเป็นที่ยอมรับ และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมมาในการแข่งขันระดับนานาชาติ"

โดย ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026 มีการแข่งขันชิงชัยรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ Skateboard, BMX, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Cable Wake Skate, Cable Wakeboard และ Skateboard Downhill โดยปีนี้มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7 ประเทศทั้ง อินเดีย, ฟิลิปปินส์, ภูฎาน, เมียนมา, ฮ่องกง, รัสเซีย และ อังกฤษ








"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์
"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์
"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์
"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์
"ไทยแลนด์ เอ็กซ์ตรีม เฟส 2026" ศึกใหญ่ชิงตั๋วลุยเอเชียนเกมส์