"รวงข้าว" ซิวรองแชมป์หวดดับเบิลยู 100 โตเกียว การันตีสาวไทยคนที่ 4 ติดท็อป 100 โลก

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ดับเบิลยู 100 (W100) รายการ "ดับเบิลยู 100 โตเกียว" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.27 ล้านบาท ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 69
รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ปรากฏว่าในแมทช์นี้ ลัลนา ธาราฤดี มืออันดับ 113 ของโลก ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ แพ้ เทย์ลาห์ เพรสตัน มืออันดับ 148 ของโลก จากออสเตรเลีย 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 1-6, 6-4 และ 4-6 ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 47 นาที
เทย์ลาห์ เพรสตัน ในฐานะแชมป์รับเงินรางวัล 12,285 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 397,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 100 คะแนน ส่วน ลัลนา รองแชมป์ รับ 6,495 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 210,000 บาท กับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก 65 คะแนน
จากผลงานของ ลัลนา ที่ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ทำให้การันตีขยับอันดับขึ้นไปอยู่ในท็อป 100 ของโลกเป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งจะทำให้ลัลนา เป็นนักเทนนิสหญิงไทย คนที่ 4 ที่ทำอันดับติดท็อป 100 ของโลก ต่อจาก แทมมารีน ธนสุกาญจน์, ลักษิกา คำขำ และ มนัญชญา สว่างแก้ว โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 27 เมษายนนี้