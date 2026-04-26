ครึ่งทางเอเชียนบีชเกมส์ ไทยงานหนักหลายชาติแกร่ง “ดร.ก้อง” ยังเชื่อมั่นนักกีฬาคว้าทองตามเป้า

ผ่านครึ่งทางมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ทัพไทยส่วนหนึ่งผลงานน่าพอใจต้องชื่นชม แต่อีกส่วนเจองานหนัก เนื่องจากหลายชาติมีความแข็งแกร่ง และเริ่มเน้นหนักในรายการนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยังเชื่อมั่นในช่วงเวลาที่เหลือนักกีฬาไทย จะเร่งสปีดทำได้ตามเป้า 15 เหรียญทอง โดยมีลุ้นหลายกีฬา เช่น เทคบอล พร้อมยืนยัน กกท.ใช้งบประมาณคุ้มค่าสนับสนุนนักกีฬาเพื่อต่อยอดไปถึงระดับเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย หลังผ่านครึ่งทางมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ทัพไทยส่วนหนึ่งผลงานถือว่าทำได้น่าพอใจต้องชื่นชม เช่น กรีฑาชายหาดที่ได้เหรียญทอง ทั้ง ภูริพล บุญสอน วิ่ง 60 เมตรชาย จิราพัชร ขานอ่อนตา วิ่ง 60 เมตรหญิง และวิ่งผลัด 4 X 60 เมตรหญิง ยังมี เรือพาย ประเภทเรือ 10 ฝีพาย ที่เอาชนะเจ้าภาพจีนไปได้ ในระยะ 200 เมตรชาย รวมไปถึงเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ที่ทำได้อีกหลายเหรียญ
“ต้องชื่นชมผลงานของนักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญรางวัลได้สำเร็จ โดยเฉพาะกรีฑา ที่ได้เหรียญทองจากประเภทที่เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันในการวิ่งระยะสั้นและผลัด อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่เชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน ซึ่งต้องช่วยกันให้กำลังใจนักกีฬาไทย จนถึงการชิงชัยในวันสุดท้าย” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า เป้าหมาย 15 เหรียญทอง ยังเป็นเป้าหมายที่เรายังคงไว้ แต่น่าเสียดายที่มีหลายชนิดกีฬาต้องพลาดไป ยอมรับว่านักกีฬาหลายๆ ชาติในเอเชียมีการพัฒนาขึ้นมาและแข็งแกร่งมาก จะเห็นได้ว่าชาติต่างๆ หวังผลเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ อีกต่อไป ทั้งนี้ยังต้องรอดูจนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน เพราะยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่เรายังได้ลุ้นอยู่ อาทิ เทคบอล ที่ไทยมีนักกีฬาดีกรีแชมป์โลก เป็นต้น
“นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่า ขณะเดียวกันงบประมาณที่ กกท. ให้การสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อมก็ถือว่าคุ้มค่า ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน เพราะนอกจากที่นักกีฬาไทยจะได้ยกระดับมาตรฐานตนเองไปสู่การแข่งขันในทวีปเอเชีย ยังได้เห็นฝีมือของคู่แข่งขันว่าเป็นอย่างไรอีกด้วย นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่นักกีฬาจะได้ต่อยอดไปถึงเวทีระดับเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ต่อไป” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 และจะแข่งขันไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ครั้งนี้มีการบรรจุกีฬาแข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และเทคบอล แฟนกีฬาให้กำลังใจนักกีฬาไทย ผ่านการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง T Sports 7