“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ฝ่าฝนลุยสุดระทึก คว้าโพเดียมเปิดซีซั่นเรซแรกสุดเดือด ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สเปน

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เจ้าของหมายเลข 85 สร้างผลงานแซงเดือดด้วยการฝ่าฝนคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งการแข่งขันนี้เน้นตัดสินด้วยฝีมือและทักษะของนักแข่งเป็นหลักเนื่องจากทุกคนจะได้รับรถในสเปคเดียวกัน โดยในการแข่งขัน เรซแรก มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนการแข่งขัน ในศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามแรก เฮเรซ ราวด์ ที่ เซอร์กิโต เด เฮเรซ – อังเคล นีเอโต ประเทศสเปน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา
เมื่อเกมการแข่งขันเริ่มขึ้น "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 ก่อนพุ่งทะยานขึ้นไปถึงอันดับที่ 2 ในช่วงต้นเกม อย่างไรก็ตามหลังจากพื้นแทร็กเริ่มแห้งนักบิดไทยต้องพบกับความท้าทายในการควบคุมรถจนต้องขยับลงมาแย่งชิงอันดับที่ 3 กับนักบิดสเปนอย่างเข้มข้นดุเดือด ก่อนที่ จะสามารถแซงได้สำเร็จในรอบสุดท้าย สร้างผลงานคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 มาครองให้กับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตและนับเป็นโพเดียมแรกของเจ้าตัวในรายการนี้ ในสนามเปิดฤดูกาล
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” หลังจบการแข่งขันกล่าวว่า “การแข่งขันในวันนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก่อนการแข่งขัน แต่ไม่ใช่ปัญหา เพราะผมรู้สึกว่าวันนี้คือวันของผม ผมมีประสบการณ์การขี่บนแทร็กเปียกค่อนข้างมาก และเตรียมพร้อมสำหรับสภาพฝนมากกว่าสภาพแห้งเสียอีก ในส่วนของยางทำงานได้ดีในช่วงเริ่มต้นแต่แน่นอนว่าเมื่อแทร็กแห้งขึ้น ยางก็เริ่มสึกและเสียการยึดเกาะ ผมจึงตั้งสมาธิกับการควบคุมตัวเองและรถแข่งให้ดีที่สุด เพื่อเอาถ้วยรางวัลมาฝากแฟนๆชาวไทยทุกคน”
สำหรับ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” จะลงทำการแข่งขัน เรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2026 เวลา 13.35 น.
