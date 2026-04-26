วูล์ฟสสังเวย "เอ็ดเวิร์ดส-ดิวินเชนโซ" ขึ้นนำนักเก็ตส์ 3-1

มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส สังเวย 2 ผู้เล่นตัวหลัก เอาชนะ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ขาดลอย 112-96 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ ที่สนามทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ขึ้นนำซีรีส์ 3-1 เกม
อาโย โดซุนมู การ์ด ทิมเบอร์วูล์ฟส ก้าวมาทดแทน แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส กับ ดอนเต ดิวินเชนโซ เกิดอาการบาดเจ็บ ส่อง 43 แต้ม สูงสุดของอาชีพ และผู้เล่นสำรองรอบเพลย์ออฟรอบ 50 ปี นับตั้งแต่ เฟร็ด บราวน์ ของ ซีแอตเทิล เหมา 45 แต้ม แพ้ ฟีนิกซ์ 111-116 วันที่ 15 เม.ย. 1976
เกมนี้จบด้วย นิโกลา โยคิช เซ็นเตอร์ความหวัง นักเก็ตส์ กับ จูเลียส แรนเดิล ฟอร์เวิร์ด มินเนโซตา โดนไล่ออก หลัง โยคิช หัวร้อนกรณี เจเดน แม็คแดเนียลส์ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เลย์อัพหลังสกอร์ขาดลอยแล้ว เหลือเวลา 2.1 วินาที
โดซุนมู ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 13 จาก 17 ลูก รวม 3 คะแนน 5 จาก 5 ลูก และลูกโทษ 12 จาก 12 ลูก นาซ รีด ช่วย 17 แต้ม 9 รีบาวน์ด และ แรนเดิล บวกเพิ่ม 15 แต้ม 9 รีบาวน์ด
เดนเวอร์ ได้ จามาล เมอร์เรย์ การ์ดจ่าย แบกทีม 30 แต้ม โยคิช ซัด 24 แต้ม 15 รีบาวน์ด 9 แอสซิสต์ แต่ทั้งทีมยิง 3 คะแนนเข้าเป้าแค่ 6 จาก 27 ลูก
ทั้งนี้ มินเนโซตา มีสิทธิ์ปิดซีรีส์เกม 5 ที่เมืองเดนเวอร์ วันที่ 28 เม.ย. (ไทย)
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันออก
ดีทรอยต์ พิสตันส์ แพ้ ออร์แลนโด แมจิก 105-113 (ออร์แลนโด ขึ้นนำ 2-1 เกม)
นิว ยอร์ก นิกส์ ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส 114-95 (เสมอกัน 2-2 เกม)
สายตะวันตก
โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ชนะ ฟีนิกซ์ ซันส์ 121-109 (โอกลาโฮมา ซิตี ขึ้นนำ 3-0 เกม)