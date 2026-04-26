ปิดฉาก “ช้างศึกน้อยเกมส์” กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 คว้าถ้วยพระพระราชทานฯอีก 1 สมัย

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 เมษายน 2569 นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้นาย สุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 ที่ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระรามหก) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พลตำรวจโท รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ตำรวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีฯ
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวว่า ตามที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ร่วมกันจัด การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ช้างศึกน้อยเกมส์” นั้น ต้องขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในตลอดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 22 - 25 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
“กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงการที่นักเรียนและครู จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ล้ำค่าร่วมกัน อีกด้วย ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในทุก ๆ ฝ่าย ที่ช่วยให้การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี”
จากนั้นพิธีกรได้นำเข้าสู่ช่วงพิธีการ โดยช่วงไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การส่งมอบธงประจำการแข่งขัน โดยรองอธิบดีกรมพลศึกษา ได้ส่งมอบธงให้กับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งต่อให้กับทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 รับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งต่อไป ปิดท้ายด้วยชุดการแสดง “ระบำชาวเขา" ที่แสดงโดยครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ก่อนที่ไฟในกระถางคบเพลิงจะดับลง เป็นอันปิดฉาก การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 “ช้างศึกน้อยเกมส์” อย่างสมบูรณ์
สรุปอันดับตารางเหรีญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2569 “ช้างศึกน้อยเกมส์” มีดังนี้ อันดับ 1 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ทำได้ 30 ทอง, 30 เงิน, 23 ทองแดง พร้อมคว้าถ้วยพระพระราชทานฯ คะแนนรวม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปครอง อีก 1 สมัย
ขณะที่ อันดับ 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ทำได้ 23 ทอง, 17 เงิน, 26 ทองแดง , อันดับ 3 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค2 ทำได้ 18 ทอง, 18 เงิน, 11 ทองแดง, อันดับ 4 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ทำได้ 4 ทอง, 10 เงิน, 15 ทองแดง ด้านถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาพื้นบ้าน ตกเป็นของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ด้วยผลงาน 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน