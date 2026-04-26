"จิราพัชร" นำทัพวิ่งผลัดหญิงไทยคว้าทองเอเชียนบีชเกมส์ 2026 “บิว” ช่วยทีมชายคว้าเหรียญเงิน

การแข่งขันกรีฑาชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน วันที่ 26 เม.ย.69 ชิงชัยเหรียญทองเป็นวันสุดท้าย โดยไฮไลท์ของนักกีฬาไทยอยู่ที่วิ่งผลัด 4 คูณ 60 เมตรชาย และ หญิง
ทีมผลัดสาวไทยประกอบด้วย "น่าน"ศุภานิช พูลเกิด, "เบล" จิราพัชร ขานอ่อนตา เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 60 เมตรหญิง, "ไอซ์" อธิชา เพ็ชรกุล และ "อิ๋ง" มนัสดา สารมโน ซึ่งครั้งนี้มี 7 ชาติเข้าแข่งขัน คือ ไทย, จีน, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, มัลดีฟส์, ฮ่องกง และ อุซเบกิสถาน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ฮีท เพื่อคัดเวลาทีมที่ดีที่สุด 3 ทีมสุดท้ายไปรับเหรียญรางวัล สำหรับทีมหญิงไทยจะอยู่ในฮีตที่ 1 ลงแข่งก่อนพร้อม มัลดีฟส์, ฮ่องกง และอุซเบกิสถาน ขณะที่ฮีท 2 มี จีน, ฟิลิปปินส์ และ ศรีลังกา
ผลแข่งปรากฎว่า ทีมวิ่งผลัดสาวไทยออกสตาร์ทได้ดีนำตั้งแต่ไม้แรก และการรับส่งไม้ก็ทำได้ค่อนข้างดีส่งผลให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ของฮีท และทำเวลาได้ดีที่สุดของการแข่งขัน ด้วยเวลา 29.46 วินาที ขณะที่ เหรียญเงิน ฟิลิปปินส์ 29.73 วินาที และ เหรียญทองแดง จีน 30.42 วินาที
ส่วนทีมชาย ผลัด 4 คูณ 60 เมตร มีทีมส่งแข่ง 4 ทีม คือ ไทย, โอมาน, ศรีลังกา และ จีน ทำให้ไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือก ซึ่งรายชื่อทีมชายไทย "บิว" ภูริพล บุญสอน, "ต้า" สรอรรถ ดาบบัง, "ไฟท์เตอร์" ณัฐวุฒิ เอี่ยมอุดม และ "ตาต้า" ชุติทัศน์ พฤกษ์สรนันท์ ซึ่งผลปรากฎว่า ทีมไทยเร่งสปีดเต็มที่ตั้งแต่ออกสตาร์ท แต่จังหวะของทีมจีนรับส่งไม้ดีกว่าและแซงนำในช่วงไม้ที่สองจนเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกคว้าเหรียญทองด้วยเวลา 26.06 วินาที ขณะที่ทีมไทยได้เหรียญเงิน เวลา 26.68 วินาที และ ทองแดง ศรีลังกา เวลา 27.57 วินาที