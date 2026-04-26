“ไบร์ท-เตชินท์” ฟอร์มเดือด! คว้าท็อป 2 รอบคัดเลือกศึก เอ็มเอฟเจ ออลล์ เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ

นักแข่งดาวรุ่งจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ (Honda Racing Thailand) ลุยแพ็คคู่ทำผลงานในรอบคัดเลือกของการแข่งขันศึก เอ็มเอฟเจ ออลล์ เจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามแรก ซูโกะ ราวด์ ณ สนามสปอร์ตแลนด์ ซูโกะ เมือง มิยากิ ประเทศญี่ปุ่น
รอบควอลิฟายเพื่อจัดลำดับการออกสตาร์ต "ไบร์ท" เตชินท์ อินทร์อภัย เจ้าของรถ Honda NSF250R หมายเลข 14 ฟอร์มสุดเดือดบิดทำเวลา 01:34.150 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 2 เป็นรองนักแข่งเจ้าถิ่นที่ได้ตำแหน่งโพลโพสซิชั่นเพียง 0.787 วินาทีเท่านั้น ขณะที่ "มะมาย" ปองคุณ เอี่ยมน้อย หมายเลข 27 แรงไม่แพ้กันทำเวลา 01:35.152 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 8 จากนักแข่งทั้งหมด 20 คน
“ไบร์ท-เตชินท์” และ “มะมาย-ปองคุณ” จะมีโปรแกรมลงแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2026 เวลา 11.00 น.
