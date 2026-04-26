“ไม้คิว-เกียรติศักดิ์“ เปิดซีซั่นเดือด! ซิวกริดสตาร์ตท็อป 4 ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ สนามแรก เฮเรซ

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เปิดตัว อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามแรก เฮเรซ ราวด์ ณ เซอร์กิโต เด เฮเรซ – อังเคล นีเอโต ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2026 ที่ผ่านมา
รอบฝึกซ้อม "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” โชว์ผลงานแกร่ง รอบ FP1 ทำเวลาได้ 01:49.876 นาที รั้งอันดับที่ 11 จากนั้นในการฝึกซ้อมรอบ FP2 นักแข่งดาวรุ่งไทยฟอร์มแรงต่อเนื่องสามารถคว้าท็อป 3 มาครองด้วยเวลา 01:48.849 นาที และเมื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อจัดอันดับออกสตาร์ต "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” พยายามอย่างสุดความสามารถท่ามกลางนักแข่งดาวรุ่งระดับโลกก่อนจะทำผลงานเยี่ยมคว้าอันดับที่ 4 ด้วยเวลา 01:48.515 นาที
สำหรับ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” จะลงทำการแข่งขันรายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ เฮเรซ ราวด์ 2026 เรซ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน เวลา 21.00 น. จากนั้นจะทำการแข่งขันเรซ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน นี้ เวลา 13.35 น.
