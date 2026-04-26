"รวงข้าว" เข้าชิงเทนนิสดับเบิลยู 100 โตเกียว

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสหญิง มือ1 ของไทย ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยว หลังเอาชนะคู่แข่ง 2 เซตรวด ในรอบรองชนะเลิศ เทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ดับเบิลยู 100 (W100) รายการ "ดับเบิลยู 100 โตเกียว" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.27 ล้านบาท ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 เม.ย.69
ในแมทช์นี้ ลัลนา มืออันดับ 113 ของโลก ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 22 นาที เอาชนะ โปลินา ยัตเชนโก มืออันดับ 165 ของโลก 2-0 เซต 6-3, 6-2ลัลนา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบ เทย์ลาห์ เพรสตัน มืออันดับ 148 ของโลก จากออสเตรเลีย