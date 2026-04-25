แบดมินตันโลกโหวตรับรอง ปรับใช้ระบบ 15 คะแนน เริ่ม ม.ค.2027

ที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เห็นชอบ เปลี่ยนระบบนับคะแนนของแบดมินตันใหม่ จากเกมละ 21 คะแนน มาเป็นเกมละ 15 คะแนน (3 เกม) โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2027
ในการประชุมใหญ่ของบีดับเบิลยูเอฟ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮอร์เซนส์ ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน
สมาชิกส่วนใหญ่ได้ลงคะแนนเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเห็นชอบ 198 เสียง (82.16%) และคัดค้าน 43 เสียง
สาเหตุที่สหพันธ์เปลี่ยนแปลงระบบนับคะแนนมาเป็นระบบ 15x3 เพราะต้องการให้เกมสนุกตื่นเต้นขึ้น รวมถึงจัดการเวลาได้แม่นยำ จัดการปัญหาระยะเวลาการแข่งขันให้สั้นลงและคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการถ่ายทอดสดและการจัดตารางแข่งขัน ที่สำคัญยังถนอมร่างกายนนักกีฬา ซึ่งน่าจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าและส่งผลดีต่อการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาด้วย