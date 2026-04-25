“บุญมี–สไนล์” ศึกนี้ตามกติกา “เสี่ยโบ๊ท” นัดเปรียบมวย 29 เม.ย. ก่อนซัดจริง 19 พ.ค.

บุญมี แคนนาบิส ที่โดน สไนล์ หนุ่มคู่กรณีชกหน้าวันสงกรานต์ ได้สู้กันจริงบนสังเวียนมวยแน่นอน โดยในวันที่ 29 เมษายนนี้ ทั้งคู่จะเดินทางไปเปรียบมวยกัน ก่อนจะขึ้นชกกันจริงในวันที่ 19 เดือนพฤษภาคมนี้
ทนายโจ้ ราชบุรี ซึ่งทำหน้าที่ประสานเรื่องนี้แต่ต้น โพสต์ระบุว่า “เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี ฝากให้ผมเป็นธุระประสานงานแจ้งน้องสไนล์ และ น้องบุญมี ทั้งสองคน
ให้แนะนำน้องๆ ก่อนขึ้นชกมวยให้ปฏิบัติตามกฎหมายก่อน โดยชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนขึ้นชก
พร้อมทั้งให้ไปลงทะเบียนนักกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ จังหวัดราชบุรี ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นชกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยนัดไปเปรียบมวยกันในวันพุธ ที่ 29 เมษายน นี้ โดยเสี่ยโบ๊ทจะมีค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายให้น้องทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสม
เชื่อว่าคู่นี้ คงฟิตซ้อม ชกกันอย่างสนุก ปลอดภัย คนดูเยอะแน่ๆ ครับ
ผมจึงเป็นธุระเรียนแจ้งข่าวให้ครับ
ปล.ผมอาจไม่ได้พาไปนะครับ ติดคดีขึ้นศาลแต่วันชกจริงอยากไปชมครับ ผมขอบัตรที่ไหนได้บ้างเนี่ย”