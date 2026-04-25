“อองตวน”​ ฟันธงไฟต์เดือด “รถถัง” เบียด ”ทาเครุ“ แม้อีกฝ่ายได้เปรียบทุกประตู

อองตวน ปินโต อดีตนักมวยไทยชาวคนดัง ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นพิธีกร นักวิเคราะห์เกมมวย และครีเอเตอร์ ฟันธง รถถัง จิตรเมืองนนท์ จะเป็นฝ่ายกำชัยเหนือ ทาเครุ เซกาวา ซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ในไฟต์หยุดโลก ศึก ONE Samurai 1 ซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธ ที่ 29 เม.ย.นี้ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
อองตวน วิเคราะห์ไฟต์นี้ ผ่านเพจเฟซบุ๊ค Antoine Pinto - อองตวน ปินโต โดยเผยว่า ทาเครุ ที่แม้จะอายุ 34 ปี สำหรับนักมวยชายบางคนยังเป็นช่วงที่พีคอยู่ เชื่อว่าไม่ได้เสียเปรียบ รถถัง ในวัย 28 ปี สักเท่าไหร่
ข้อได้เปรียบของ ทาเครุ คือ ได้ชกในบ้าน ซึ่งตนมองว่าได้เปรียบ ที่สำคัญยังเป็นไฟต์สุดท้ายในอาชีพของเจ้าตัว เพราะฉะนั้นจะมีคนมาเชียร์เจ้าตัวเยอะมาก ทั้งครอบครัว เพื่อน แฟนคลับ ซึ่งยังไงทุกคนก็ต้องมาให้กำลังใจไฟต์นี้ ซึ่งตนเชื่อว่า ด้วยมาตรฐานของ ทาเครุ ที่เป็นคนซ้อมดีอยู่ ยังไงก็เชื่อว่า ไฟต์นี้เจ้าตัวจะใส่สุดและทำให้ดีที่สุด
ส่วน รถถัง ประสบการณ์ ฝีมือ ลูกหนัก อยู่ที่เขา แต่สิ่งที่เจ้าตัวเผชิญในช่วงที่ผ่านมาในดราม่าต่างๆ ก็ไม่แน่ใจว่าในความรู้สึกของเจ้าตัวเวลานี้ จะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้เจ้าตัวเครียด จะนอนหลับดีไหม
เรื่องของน้ำหนัก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เพราะต้องบอกว่า ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลต่อน้ำหนัก อย่างไรก็ตามเรื่องสภาพร่างกายของรถถัง ตนไม่เป็นห่วง เพราะเจ้าตัวซ้อมและเตะบอลตลอด หลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลก แต่ที่ตนเห็น ก็เห็นรถถังไม่เคยหมดแรง และไม่มีแม้แต่ไฟต์เดียว ที่เขาต่อย แล้วเขาเหนื่อย ดังนั้นเรื่องนี้ ตัดออกไปได้เลย สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือ เรื่องความแข็งแกร่ง ว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเขาลดน้ำหนักเยอะ
สุดท้ายในการชกตั้งแต่ยกแรก ตนยังเชื่อว่า ทาเครุ ยังไงก็ต้องเดินใส่ ส่วน รถถัง ก็ต้องเดินใส่ ไม่ใช่เพราะเขาอยากบู๊ อยากแลกให้มันเดือด แต่เป็นเพราะถ้าถอยน่าจะเสียเปรียบ และ รถถัง ก็คงจะขยับ ดัก หาจังหวะบวกหนักๆเหมือนเดิม เรื่องความเร็วแน่นอนว่าเป็นของ ทาเครุ อยู่แล้ว แต่ความหนักอยู่ที่ รถถัง
ไฟต์นี้ถ้าว่ากันยาวๆเลย ตนยังมองว่า อาจจะไม่ได้มีน็อคหรือนับ เพราะน็อคหรือนับรถถัง เป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ สำหรับตนเชื่อว่าคู่นี้ชกกันครบยก และขอฟันธงเลยว่า รถถัง จะเป็นฝ่ายชนะ