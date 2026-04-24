ยกเหล็กปิดคอร์สอบรมผู้ฝึกสอนขั้นสูง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2569 ซึ่งสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดมาตลอด 5 วัน เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว ผลตอบรับออกมาดีเยี่ยม โค้ชยกเหล็กทั่วประเทศที่เข้าอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ กลับไปถ่ายทอดให้นักกีฬาของตนเองอย่างครบถ้วน
เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2569 ซึ่งสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดขึ้นที่โรงแรมเมดิสัน แบงคอก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ในวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ส่งท้ายการอบรมด้วยการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ท่ายกที่ผิดของนักกีฬา ว่าเกิดจากปัญหาอะไร และการแก้ไขต้องเป็นอย่างไร โดยมี พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร อดีตผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย และรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นำทีมเป็นวิทยากร จากนั้น ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อุปนายกและประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ มอบวุฒิบัตรให้ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักที่ร่วมการอบรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ตลอดการอบรม 5 วัน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 ผลตอบรับออกมาดีเยี่ยม ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักจากทั่วประเทศที่เข้ารับการอบรม ได้ความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรที่มีประสบการณ์กลับไปถ่ายทอดให้นักกีฬาของตนเองอย่างครบถ้วน
โดยหัวข้อการอบรมล้วนแล้วแต่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น กฎกติกาการแข่งขัน การขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอน การเขียนโปรแกรมการฝึกซ้อม การสร้างความแข็งแรง สร้างกล้ามเนื้อให้นักกีฬา การฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ การฝึกจิตวิทยา การวิเคราะห์ท่ายก การแก้ไขเทคนิคให้นักกีฬา ทั้งในการฝึกซ้อมและระหว่างการแข่งขัน รวมถึงการป้องกันการใช้สารต้องห้ามสำหรับกีฬายกน้ำหนัก เป็นต้น