“เอฟวัน” แทงสมราคามือระดับโลก ทิ่ม “นุ้ก” 4-1 ผงาดแชมป์สอยคิวขอนแก่นคัพ

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "IEA-T ขอนแก่นคัพ" รายการที่ 2 ที่ โรงแรม ราชาวดี ขอนแก่น แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 24 เม.ย.69 เดินทางมาถึงวันสุดท้าย โดยในการแข่งขันรอบชิงฯ ได้รับเกียรติจาก พีธพงศ์ ชิณม์วณิชย์ ที่ปรึกษา รัญมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายนาวิน คำเวียง รองนายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น และนายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล
คู่ชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม เป็นการพบกันระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักสนุกเกอร์มืออันดับ 20 ของโลก เจ้าของแชมป์ เวิบด์ โอเพ่น เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ดวลกับ "นุ้ก สงขลา" กฤษณัส เลิศสัตยาทร จอมคิวมือ 2 ประเทศไทย และแชมป์ประเทศไทย ปี 68 ซึ่งเกมคู่นี้ตามกติกาของสมาคม ท็อป 64 ของโลกจะต้องต่อ 7 แต้มทุกเฟรม
เปิดมาเฟรมแรก เอฟวัน เปิดฉากตบ 2 ไม้ เบรค 50 แต้ม นำ 66-11 แม้ นุ้ก มีโอกาสปล้นชัย แต่ทำได้แค่แดง-ดำ 3 ชุด พลาดแดงลูกที่ 4 ให้ เอฟ ทิ่มชนะสบาย 77-35 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม เข้าเฟรมสอง เอฟวัน โชว์ฟอร์มระดับโลก กดเซ็นจูรี่เบรค 112 หนีไป 2-0 เฟรม ก่อนเข้าเฟรมสาม เอฟ ได้ฟาวล์ก่อนพร้อมตบแดง-ดำ 2 ชุด แต่พลาดเปิดทางให้ นุ้ก ทิ่ม 2 ชุด ทว่าเจ้าตัวก็ยังพลาดง่าย ส่งให้ เทพไชยา ไล่สอยชนะขาด 79-18 ขึ้นแท่นนำ 3-0 เฟรม
มาถึงเฟรมสี่ นุ้ก สงขลา หลังพิงฝา ขณะที่ เอฟ พยามกระจายแดงแรก แต่ตบพลาด ทำให้ นุ้กได้ตบสู้อย่างสูสี สกอร์เอฟ นำ 47-41 จนช่วงท้าย นุ้ก ตบแดง-ชมพูชุดสุดท้ายพร้อมเก็บเหลืองถึงชมพูชนะ 72-47 ตีไข่แตก 1-3 เฟรม เฟรมห้า นุ้ก เครื่องร้อน ตบนำ 63-20 น่าจะชนะได้ แต่มาพลาดให้ เอฟวัน เดินหน้าทิ่มม้วนเดียว หมดโต๊ะ 65 แต้ม แซงชนะ 85-63
จบเกม เทพไชยา อุ่นหนู่ เอาชนะไปขาดลอย 4-1 เฟรม 77-35,113-7, 79-18, 47-72, 85-63 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 2 แสนบาท ส่วน นุ้ก สงขลา รองแชมป์รับ 80,000 บาท ส่วนรางวัลเบรคสูงสุด 20,000 บาท คือ "เอฟ สากล"สงขลา จริงจิตร ทำได้ 142 คะแนน
เอฟวัน กล่าวว่า ตนประทับใจการแข่งขันที่ จ.ขอนแก่น เป็นอย่างมาก มีผู้ชมเยอะมาก และเป็นเมืองน่าอยู่ อนาคตตนจะมาเปิดอคาเดมี่ ที่สนามแห่งนี้ ขณะที่การแข่งขันวันนี้ ตนตั้งใจมาก เพราะนุ้ก แทงได้ดี เพียงแต่มีผิดพลาดนิดเดียวและตนฉกฉวยโอกาสนั้นได้ หลังจากนี้ตนยังมีโอกาสลงแข่งขันรายการที่ 3 ที่ จ.พิษณุโลก และจะเดินทางไปจีน ต่อเลย