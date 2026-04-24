เรดเดอร์สคว้า "เมนโดซา" ควอเตอร์แบ็กดราฟต์เบอร์ 1 คนแรกรอบ 19 ปี

ลาส เวกัส เรดเดอร์ส บ๊วยของศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) คัดเลือก เฟอร์นานโด เมนโดซา ควอเตอร์แบ็กมหาวิทยาลัยอินเดียนา ด้วยสิทธิ์อันดับ 1 ของการดราฟต์ คืนวันพฤหัสบดี (23 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
เมนโดซา กลายเป็นควอเตอร์แบ็กดราฟต์อันดับ 1 คนแรกของแฟรนไชส์ นับตั้งแต่ จามาร์คัส รัสเซลล์ เมื่อปี 2007
สถานการณ์บังคับ เรดเดอร์ส ต้องเลือก เมนโโซา หลังได้สิทธิ์ดราฟต์ทีมแรก สถิติชนะ 3 แพ้ 14 ฤดูกาล 2025 ทำให้ พีท คาร์โรลล์ เฮดโค้ช ถูกปลดแค่ 1 ซีซัน และ จีโน สมิธ ควอเตอร์แบ็กตัวจริง ถูกเทรดไป นิว ยอร์ก เจ็ตส์ เดือนมีนาคม
มาร์ค เดวิส เจ้าของทีม เรดเดอร์ส เผยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุการจ้าง คลินท์ คูบิแอก รับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ คือ โอกาสเลือกผู้เล่นทีมบุกตั้งแต่รอบแรก และต้องการให้ผู้เล่นเติบโตภายใต้การปลุกปั้นของ อดีตโค้ชทีมบุก ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส
เมนโดซา ลงเล่นให้ อินเดียนา แค่ 1 ซีซัน ขว้างระยะ 3,535 หลา 41 ทัชดาวน์ อัตราขว้างสำเร็จ 72 เปอร์เซ็นต์ และควอเตอร์แบ็กเรตติง 90.3
ทั้งนี้ เมนโดซา จะแย่งตำแหน่งกับ เคิร์ก คัสซินส์ จอมเก๋าประสบการณ์ 15 ปี และ ไอแดน โอ'คอนเนลล์ ประสบการณ์ 4 ปี เพื่อเป็นตัวจริง อย่างไรก็ตาม "สลัดดำ" ยังไม่ต้องการเร่งรัดใช้งานควอเตอร์แบ็กรุกกี้ทันที
สรุป 10 อันดับแรก NFL ดราฟต์ 2026
1.ลาส เวกัส เรดเดอร์ส : เฟอร์นานโด เมนโดซา (ควอเตอร์แบ็ก/อินเดียนา)
2.นิว ยอร์ก เจ็ตส์ : เดวิด เบลีย์ (ไลน์แบ็คเกอร์/เท็กซัส เทค)
3.อริโซนา คาร์ดินัลส์ : เจเรมิยาห์ เลิฟ (รันนิงแบ็ก/นอเตร ดัม)
4.เทนเนสซี ไตตันส์ : คาร์เนลล์ เทต (ปีกนอก/โอไฮโอ สเตท)
5.นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส : อาร์เวลล์ รีส (ไลน์แบ็คเกอร์/โอไฮโอ สเตท)
6.แคนซัส ซิตี ชีฟส์ : แมนซัวร์ เดลานี (คอร์เนอร์แบ็ก/แอลเอสยู)
7.วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส : ซอนนี สไตล์ส (ไลน์แบ็คเกอร์/โอไฮโอ สเตท)
8.นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส : จอร์ดิน ไทสัน (ปีกนอก/อริโซนา สเตท)
9.คลีฟแลนด์ บราวน์ส : สเปนเซอร์ ฟาโน (ออฟเฟนซีฟ แท็คเกิล/ยูทาห์)
10.นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส : ฟรานซิส เมาอิกัว (ออฟเฟนซีฟ แท็คเกิล/ไมอามี)