"อิตาลี" สวนโคตรอัปยศ เมินสวมสิทธิ์ "อิหร่าน" ลุยบอลโลก

บุคลากรการกีฬาของ อิตาลี เมินสวมสิทธิ์ อิหร่าน เข้าร่วมฟุตบอลโลก 2026 ตามการชี้แนะจากทีมบริหารของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
อิหร่าน ยังไม่ประกาศถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์ และนักเตะกำลังเตรียมแข่งขัน ถึงแม้สงครามย่านตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ ขณะที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ยืนยันโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของ อิหร่าน จะเตะที่มหานคร ลอส แองเจลิส กับ เมืองซีแอตเทิล ตามเดิม
ก่อนหน้า เปาโล ซามโปลลี ทูตพิเศษสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ "เดอะ ไฟแนนเชียล ไทม์ส" เสนอแนวคิด แชมป์โลก 4 สมัย แก่ ทรัมป์ และ จานนี อินฟานติโน ประธาน "ฟีฟา" และเป็นแผนสำรองกรณี อิหร่าน ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ตามการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าว "เอพี (AP)" วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (23 เม.ย.) ซามโปลลี ยืนยันหนักแน่น ข้อเรียกร้องของตัวเองไม่ด้หวังผลทางการเมือง
ข้อเสนอดังกล่าวถูกตอบกลับจาก บุคลากรการกีฬาของ อิตาลี อย่างไม่ไว้หน้า โดย อันเดรีย อโบดี รัฐมนตรีกีฬา กล่าว "ถึงความเป็นไปได้ว่า อิตาลี จะกลับเข้าร่วมฟุตบอลโลก 2026 ข้อ 1 เป็นไปไม่ได้ และข้อ 2 ไม่เหมาะสม ผมไม่รู้ว่าข้อไหนต้องมาก่อน แต่การคัดเลือกต้องวัดบนสนาม"
ลูเซียโน บูออนฟิกลิโอ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลี ปฏิเสธรับบทตัวแทน อิหร่าน "ผมรู้สึกเหมือนถูกเหยียดหยาม คุณต้องคู่ควรจึงจะได้เล่นฟุตบอลโลก"
จานคาร์โล จอร์เก็ตติ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ อิตาลี ตอบสั้นๆ เพียง "น่าอัปยศ"